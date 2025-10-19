۳ کشته در پی واژگونی کشتی در موزامبیک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این حادثه زمانی رخ داد که یک کشتی حامل ۲۱ خدمه هنگام حرکت بین بندر و منطقه لنگرگاه در حین عملیات معمول مدیریت خدمه واژگون شد.

آنابلا چاوک، نماینده سازمان تنظیم مقررات حمل و نقل دریایی در استان سوفالا، گفت که تاکنون ۱۴ خدمه نجات یافته‌اند.

عملیات نجات در حال انجام است و مقامات خواستار تلاش‌های مشترک برای کمک به یافتن سایر خدمه مفقود شده هستند.

به گفته رسانه‌ها، این دومین مورد غرق شدن کشتی در بیرا در سال جاری است.

طبق این گزارش، اولین مورد در ماه ژوئن رخ داد، زمانی که یک کشتی حامل مسافر و کالا در میان آب‌های خروشان غرق شد و ۵ نفر جان خود را از دست دادند.