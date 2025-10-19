آغاز فصلی تازه در هلدینگ مواد مهندسی مکرر با رونمایی از برند جدید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه ۲۱ مهرماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعتی سال بود؛ جایی که هلدینگ مواد مهندسی مکرر، پس از سه دهه حضور مستمر در صنعت شیمی و پلیمرایران، با رونمایی از هویت جدید خود، دوره‌ای تازه از تحول سازمانی را رسماً آغاز کرد.

در این مراسم که با حضور میهمانان ویژه ای چون دکتر محمد نوذری استاندار قزوین، دکتر ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دکتر محسن گل‌پور مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مهندس بهرام مواسات رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ مواد مهندسی مکرر و همچنین دکتر مهدی دلاوری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی مکرر دکتر رضا رهنما معاون نوآوری و توسعه فرهنگی مؤسسه سرمد و جمعی از مدیران ارشد صنعتی، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و خبرنگاران برگزار شد نمایشگاهی نیز از دستاوردهای سیزده شرکت زیرمجموعه گروه مکرر در حوزه‌های رزین، پلیمر، پوشش‌های صنعتی، مواد افزودنی و پروژه‌های دانش‌بنیان بود ارائه شد.

در ادامه دکتر گل‌پور و مهندس مواسات جنبه‌های گوناگون تحول ساختاری هلدینگ مکرر را برای حاضران تبیین و مقامات حاضر در رویداد نیز بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری فناورانه، بومی‌سازی دانش فنی، گسترش زیرساخت‌های تحقیق و توسعه و همکاری‌های میان صنعت و دانشگاه تاکید کردند.

در این مراسم همچنین از صندوق سرمایه‌گذاری خطر پذیر شرکتی مکرر به‌عنوان بازوی توسعه و حمایت از ایده‌های نو در حوزه شیمی و پلیمر و با هدف جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان رونمایی شد. در ادامه، گزارشی از فعالیت‌های هلدینگ مکرر در حوزه مسئولیت اجتماعی و اجرای طرح‌های آموزشی و همکاری با دانشگاه‌ها برای توسعه مهارت نیروی انسانی ارایه شد.

همچنین در بخش دیگری از رویداد، پروژه‌های استراتژیک و ملی گروه مکرر برای حاضران معرفی شدند؛ طرح‌هایی که با هدف بومی‌سازی فناوری‌های وارداتی، ارتقای کیفیت مواد پیشرفته و تقویت توان رقابتی صنایع داخلی در حال اجرا هستند. این پروژه‌ها در حوزه‌های پوشش‌های صنعتی نوین، انرژی و محیط زیست تخصصی تعریف شده که می‌توانند نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به واردات ایفا کنند.

در پایان مراسم از کتاب جدید دکتر محسن گل‌پور با عنوان «سازمان‌های دوسو توان» که چکیده‌ای از تجربه و پژوهش‌های چندین‌ساله او در حوزه مدیریت صنعتی و بازآفرینی ساختارهای تولیدی است و به موضوع مدیریت تحول در صنایع دانش‌بنیان می‌پردازد، رونمایی شد.

امروز هلدینگ مکرر با تکیه بر تجربه سه دهه‌ای خود، نه‌تنها به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت شیمی و پلیمر، بلکه به‌عنوان الگویی از تحول سازمانی و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان شناخته می‌شود. آینده این هلدینگ، به‌ویژه با آغاز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های استراتژیک ملی، نویدبخش دوره‌ای تازه از رشد، هم‌افزایی و اثرگذاری گسترده‌تر در مسیر توسعه صنعتی کشور خواهد بود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.