محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ساماندهی برخی آسیبهای اجتماعی که مستقیماً بر سیمای شهری و احساس امنیت شهروندان اثر میگذارد، اظهار کرد: یکی از دردناکترین مسائل شهر ما موضوع معتادان متجاهر، زبالهگردها و متکدیانی است که گاه به شیوههای جدید فعالیت میکنند. این مسئله هرازگاهی در مرکز توجه قرار میگیرد اما خیلی زود رها میشود، در حالی که مطالبهای عمومی و جدی از سوی مردم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار معتادان متجاهر شهر کرمانشاه بین چهار تا پنج هزار نفر تخمین زده میشود، ادامه داد: در مقابل این تعداد بالا، ظرفیت کمپهای ماده ۱۶ تنها حدود ۳۰۰ نفر است و همین اختلاف عددی، موجب میشود روند بازگشت به زندگی عادی برای این افراد به بنبست بخورد. طبق قانون، فرد معتاد متجاهر باید بین سه تا شش ماه در کمپها نگهداری و توانمندسازی شود و در برخی موارد این زمان قابل تمدید است، اما نبود ظرفیت کافی باعث میشود بسیاری از این افراد دوباره به سطح شهر بازگردند.
آمویی افزود: در جلسه اخیر شورای تأمین شهرستان، مأموریت جمعآوری معتادان به نیروی انتظامی، کلانتریها و پلیس مبارزه با مواد مخدر سپرده شد و از بهزیستی نیز خواستهایم ظرفیتهای بیشتری برای ساماندهی این افراد ایجاد کند. در شرایط فعلی حتی از فضاهای نگهداری موقت ۱۲ ساعته استفاده میشود اما این راهکار موقتی است و مشکل را ریشهای حل نمیکند.
فرماندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه این موضوع به صورت جدی از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاستجمهوری نیز پیگیری شده است، گفت: خواسته ما افزایش فوری ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر است تا بتوانیم هم به مطالبه مردم پاسخ دهیم و هم سیمای شهر را از وضعیت نابسامان فعلی خارج کنیم.
وی در ادامه به معضل زبالهگردها و فعالیت ضایعاتیها نیز اشاره کرد و گفت: زبالهگردی امروز در کرمانشاه نه فقط یک آسیب اجتماعی بلکه یک منبع درآمد غیررسمی است که روزبهروز در حال گسترش است. متأسفانه بسیاری از این افراد بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با وسایل نقلیه فرسوده و ناایمن در سطح شهر تردد میکنند و در برخی موارد نیز زمینهساز آسیبهای امنیتی و اجتماعی هستند.
وی تصریح کرد: تفکیک زباله از مبدأ، طرحی است که سالها پیش به صورت ناقص اجرا شد و حالا دوباره احیا شده است. این طرح هماکنون در منطقه حافظیه آغاز شده و باید به هشت منطقه شهری تعمیم پیدا کند. همچنین احداث شهرک ضایعاتیها در شورای اجتماعی استان مصوب شده تا فعالیت این مشاغل از دل شهر خارج و به صورت متمرکز ساماندهی شود.
آمویی با اشاره به برخورد با واحدهای غیرمجاز ضایعاتی گفت: در کمربندی غربی شهر کرمانشاه، ۳۲ واحد ضایعاتی بدون مجوز که در برخی از آنها عرضه مواد مخدر نیز صورت میگرفت، با مصوبه شورای تأمین پلمب شد. برخی از این واحدها حتی اموال مسروقه مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی و لوازم شهری را خرید و فروش میکردند که با هماهنگی دستگاه قضائی برخورد جدی با آنها در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۵ واحد ضایعاتی دارای مجوز در سطح شهر فعال هستند و صدور مجوز جدید متوقف شده است. با انتقال این واحدها به شهرک ضایعاتی و نصب سامانه پایش تصویری، نظارت بر فعالیت آنها شفافتر و مؤثرتر خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: ساماندهی معتادان متجاهر، زبالهگردها و مشاغل ضایعاتی فقط یک طرح اداری نیست، بلکه مطالبه مستقیم مردم است. خانوادههایی در محلات مسکونی همجوار این مراکز زندگی میکنند که بهدلیل بوی تعفن، تجمع موشها و ناامنی، از شرایط موجود به ستوه آمدهاند. ما وظیفه داریم از حق آنها دفاع کنیم و این مسیر را با جدیت تا سامانیافتن وضعیت دنبال خواهیم کرد.
نظر شما