حتی یک متر از حریم ممنوعه «تخت جمشید» به محدوده طرح جامع شهر اضافه نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نیکخواه نائینی مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به برخی از شبهات ایجادشده در خصوص عرصه و حریم ثبت جهانی تخت جمشید و تصمیمگیری برای توسعه شهری در این اثر ثبتشده، ضمن تأکید بر رد این شبهات گفت: به تازگی مصوبه طرح جامع مرودشت در شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده که در آن تمامی ملاحظات میراثی برای حفظ و صیانت از تخت جمشید رعایت شده است.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه تخت جمشید دارای عرصه، حریم درجهیک، حریم درجه ۲ و حریم درجه ۳ است، افزود: بر اساس ضوابط میراثی، در عرصه (مجموعه کاخ تخت جمشید) و حریم درجهیک اثر جهانی تخت جمشید (پهنهی واقع در رنگ سبز نقشه) هرگونه اقدام شهرسازی و عمرانی و ممنوع و احداث بنا در حد صفر است و باید در وضع موجود خود حفظ و صیانت شود. این مهم تاکنون نیز رعایت شده و تمامی دستاندرکاران بر آن اهتمام دارند.
به گفته وی، مرز این حرایم از وزارت میراثفرهنگی اخذ و در طرح جامع شهر مرودشت منعکس شد و بر همین اساس تمامی عرصه و حریم درجه یک در خارج از محدوده شهر واقع شده است.
نیکخواهنائینی ادامه داد: بر اساس ضوابط میراثی، در حریم درجه ۲ (پهنه واقع در رنگ قرمز)، با ملاحظاتی که مصوب و ابلاغ شده است، امکان ساختوساز با حداکثر ارتفاع ۸.۵ متر و کاربریهای معینشده قابل انجام است که در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری قید و تاکید شده است.
وی با تأکید بر اینکه در تصویب طرح جامع مرودشت، وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری حضور داشته و در تمامی بندهای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری، نظر کارشناسی و ملاحظات وزارت میراث فرهنگی لحاظ شده است، گفت: وزارت میراث فرهنگی، عضو اصلی شورایعالی شهرسازی است و سادهانگاری است، فرض کنیم طرحی با اهمیت مرودشت بدون ملاحظات میراث مراحل تصویب استانی و ملی را طی کند. بنابراین تاکید میشود، وزارت میراث فرهنگی در تمامی مراحل تصویب سطح ملی و استانی حضوری مؤثر و پررنگ داشته است.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: بر اساس طرح جامع مرودشت، مقرر شده محور مهدیه و شهرک مهدیه بهعنوان ورودی اصلی به منطقه حفاظتشده تختجمشید به محدوده شهر الحاق شوند. این الحاق با هدف ساماندهی این منطقه شهری انجام میشود؛ چراکه هماکنون با وجود مستحدثاتی از جمله واحدهای مسکونی و برخی کارگاهها، وضعیت فعلی در شأن ورودی این اثر ثبت جهانی نیست.
به گفته نیکخواهنائینی، مقرر شده در طول اجرای طرح جامع (بازه زمانی ۱۰ ساله)، بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، محور مهدیه به خیابانی کامل و عریض تبدیل شود که به تمامی مدهای حملونقلی از جمله محورهای پیاده، سواره و تراموا مجهز خواهد شد. در طرفین مسیر نیز طیفی از خدمات مرتبط با گردشگری ساماندهی خواهند شد.
وی ادامه داد: این الحاق در حریم درجه ۲ اثر ثبت جهانی و با هدف پالایش محور مهدیه بهعنوان اصلیترین ورودی تخت جمشید و ارتقای زیرساختهای عملکردی و گردشگری آن انجام شده است. در این مصوبه تلاش شده تا، اولاً نظارت شهرداری بر ساختوسازهای پراکنده در محور ورودی اصلی تخت جمشید بیشتر شود، ثانیاً پایش عملکردی مستمر وجود داشته باشد و ساختوسازهای این محور با توجه به شأن اثر ثبت جهانی، به کاربریهای تجاری و گردشگری اختصاص یابد.
نیکخواه تصریح کرد: حتی یک متر از حریم ممنوعه تخت جمشید به محدوده شهر اضافه نشده است. آن بخشی که در شورایعالی شهرسازی و معماری افزوده شده، در حریم درجه ۲ و با رعایت ملاحظاتی از جمله ممنوعیت ارتفاعی، بهمنظور پالایش عملکردی الحاق شده است.
مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران یادآور شد: بررسی و تصویب این طرح جامع، گامبهگام و بهدلیل اهمیت آن، با حضور و هماهنگی وزارت میراث فرهنگی انجام شده و تمام مستندات، خطوط، حریمها و مساحتها عیناً بر اساس نظر سازمان میراث فرهنگی بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که برای اثر ثبت جهانی مشکلی ایجاد کند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلافاصله آن تصمیمها را با نظر مستقیم وزارت میراث فرهنگی اصلاح میکند.
