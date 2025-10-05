کاظمیان: مجوز تامین زمین برای شهر سنندج صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با تأکید بر نقش سیاستگذاری این شورا در توسعه فضای کالبدی کشور گفت: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و معاونت شهرسازی و معماری، عمدتاً وظیفه سیاستگذاری و ایجاد زمینهها و ظرفیتهای توسعه در حوزه مسکن، شهرسازی و توسعه منطقهای را بر عهده دارند و نقش پشتیبان و تسهیلگر ایفا میکنند.
کاظمیان ادامه داد: در جریان افتتاحات گذشته و جلسات اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع ۶ شهر، مکانیابی سه شهرک جدید و همچنین طرح ویژه حفاظت از بافت تاریخی شهرهای گناباد و زواره به تصویب رسیده است.
وی افزود: شورایعالی شهرسازی و معماری در راستای تأکید رئیسجمهور بر تمرکززدایی از تهران و ساماندهی عملکردی کلانشهرها، مصوبهای را در این زمینه تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، ۲۱ برنامه اقدام برای ساماندهی و پالایش عملکردی مناطق کلانشهری به تصویب رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کیفی طرحها تصریح کرد: برای حدود چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمین جدیدی که طی ماههای اخیر به محدوده شهرها الحاق شد، در گام نخست تمام ملاحظات طبیعی، زیستمحیطی و زیرساختی مدنظر قرار گرفت و در گام دوم نیز ملاحظات سیاستی و توسعه پایدار لحاظ شد.
به گفته وی، در شورایعالی شهرسازی و معماری که به ریاست وزیر راه و شهرسازی، اولویت تصویب طرحها با شهرهای کوچک و میانی، شهرهای مرزی و شهرهای ساحلی است تا از گسترش بیرویه و بارگذاری جدید در محدوده کلانشهرها جلوگیری شود.
کاظمیان در پایان خاطرنشان کرد: در مراسم امروز، مجوز تأمین زمین برای شهر سنندج صادر شد.
