هشدار رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افت تحصیلی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون عصر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به چالشهای حوزههای آموزش اشاره کرد و با بیان اینکه افت تحصیلی دانشآموزان مشهود است، گفت: میانگین نمرات در پایه دوازدهم، هم در سطح کشور و هم در استان، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این روند در چند سال گذشته نگرانکننده بوده است.
وی به شکاف معنادار استان با میانگین کشوری اشاره و اظهار کرد: استان ما با اختلاف حدود دو نمره از میانگین کشور پایینتر است که این خود یک هشدار جدی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عمق بحران را در دروس پایه و اصلی دانست و افزود: وضعیت دروس اصلی مانند ریاضی، فیزیک و ادبیات در رشتههای مربوطه بسیار بحرانی است و با میانگینهایی در محدوده ۶و ۷ است این امر نشان میدهد پایههای علمی دانشآموزان به شدت ضعیف است.
در رشته ریاضی فیزیک ۶۸ درصد دانش آموزان معدل زیر ۱۰ دارند
وی ادامه داد: توزیع نمرات بسیار نگرانکننده است؛ به عنوان مثال در رشته ریاضی فیزیک، حدود ۶۸ درصد از دانشآموزان معدل زیر ۱۰ دارند و تنها ۱۷ درصد بین ۱۰ تا ۱۴ هستند که این آمار در رشته علوم انسانی حتی بحرانیتر است و حدود ۸۰ درصد معدل زیر ۱۰ دارند.
تاجگردون با اشاره به توزیع بسیار نامتعادل نمرات، ابراز کرد: آمارها نشان میدهد سهم بسیار بزرگی از دانشآموزان در برخی رشتهها تا ۸۰ درصد معدل زیر ۱۰ دارند و حتی در مدارس غیرانتفاعی که بیشترین هزینه و پول را میگیرند وضعیت خوب نیست البته اوضاع در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بهتر است.
هشدار در رابطه با شکاف علمی در استان
وی با اشاره به شکاف علمی در استان ناترازی آموزشی را خطرناک توصیف کرد و گفت: این موضوع بیانگر آن است که سیستم آموزشی نتوانسته است خدمات باکیفیتی را به طور عادلانه در اختیار عموم دانشآموزان قرار دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این ضعف پایهای قطعاً به آموزش عالی و در نهایت به بازار کار و توسعه جامعه سرایت خواهد کرد و یک ناترازی بزرگ در سرمایه انسانی آینده کشور ایجاد میکند.
وی با تأکید بر اینکه حل این مشکل نیازمند عزم ملی و استانی و همکاری همه نهادها است، پیشنهادات خود را در چندان مطرح کرد و گفت: شورای آموزش و پرورش استان باید به صورت ویژه و متمرکز بر روی این دادهها جلسه گذاشته و علل ریشهای این افت اعم از مسائل آموزشی، معیشتی معلمان، انگیزه دانشآموزان، خانوادهها، محتوای درسی و … را بررسی کند.
تاجگردون الگوبرداری از مدارس موفق را از دیگر راهکارها دانست و گفت: باید به دنبال کشف و تعمیم روشها، محتواها و مدیریت موفق مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی به مدارس عادی بود. این کار نیازمند ایجاد یک "کمیته انتقال تجارب" متشکل از مدیران و معلمان موفق این مدارس است.
نماینده مردم گچساران و باشت با اشاره به تمرکز بر دروس پایه و پرچالش افزود: طراحی و اجرای "طرحهای جبرانی و تقویتی" ویژه برای دروسی مانند ریاضی، فیزیک و ادبیات در اولویت قرار گیرد.
تاجگردون بازنگری در روشهای ارزشیابی و تدریس را از دیگر پیشنهادات مطرح کرد و گفت: آیا سیستم نمرهدهی و شیوه تدریس کنونی قادر به سنجش واقعی یادگیری است؟ احتمالاً نیاز به بازآموزی معلمان و به روزرسانی روشهای تدریس وجود دارد.
وی بر افزایش انگیزه در معلمان و دانشآموزان تاکید کرد و گفت: بدون توجه به مسائل معیشتی و انگیزشی معلمان و همچنین ایجاد انگیزه در دانشآموزان، هر طرحی با شکست مواجه خواهد شد، ضمن اینکه از ظرفیت اساتید دانشگاه، کارآفرینان و نخبگان علمی استان برای مشاوره و الهامبخشی به دانشآموزان استفاده شود.
تاجگردون بیان کرد: با توجه به سوابق خوب رحمانی استاندار کنونی استان در دهه ۷۰ در حوزه آموزش و پرورش از هیچ کسی جز استاندار انتظار ندارم برای موضوع افت تحصیلی دانشآموزان به دنبال راهحل باشد.
