  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

گزارش عراقچی از اقدامات دستگاه دیپلماسی در خصوص مقابله با تحریم ها

گزارش عراقچی از اقدامات دستگاه دیپلماسی در خصوص مقابله با تحریم ها

وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی در خصوص مقابله با تحریم‌ها و همکاری سه جانبه ایران، چین و روسیه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ارائه داد.

عراقچی ضمن اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: امروز شاهد شکل‌گیری نوعی دوقطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی هم‌سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها به‌ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید دارند.

کد خبر 6627645
حسین کشتکار

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بسیار عالی رابطه شرق باید حفظ بشه هر چند غرب معاندین دشمنان داخلی بیرونی خواهان تخریب روابط در منطقه و شرق هستند .
    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      هدف اصلی غرب از مذاکره مکرر..جلوگیری از ثبات تصمیمگیری اقتصادی و هم جلوگیری از فرار ایران از چنگال غرب است...اگر مذاکره نتیجه موقت هم بدهد.. مخرب است..زیرا بلاتکلیفی تصمیمگیری و هم شوکهای اقتصادی آن ویرانگر است..در حقیقت مذاکرات مکرر، یعنی ..ضربات فلج کننده مکرر..!

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها