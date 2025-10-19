  1. سیاست
نمایش یک پهپاد در مجلس بریتانیا و انتساب آن به ایران «نمایشی مضحک» است

نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا، که به دروغ و با سوء نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنه‌ای تأسف‌بار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به طرح ادعاهای کذب ضدایرانی در پارلمان انگلیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا، که به دروغ و با سو نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنه‌ای تأسف‌بار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.

بازیگرانی که با روابط دوستانه بین ایران و اروپا مخالفت دارند، تلاش می‌کنند روایت‌هایی را جعل کنند که با روابط چند صد ساله، از جمله بین ایران و لهستان، همخوانی ندارد.

ایران همچنان برای گفتگوهای فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد.»

