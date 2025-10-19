پیروزی خیبر مقابل خیبر نوین در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خیبر روز یکشنبه در دیداری تدارکاتی موفق شد با نتیجه دو بر یک مقابل خیبر نوین به برتری دست یابد.

این مسابقه فرصتی بود تا سرمربی تیم، سید مهدی رحمتی، از بازیکنانی استفاده کند که در دیدار اخیر مقابل پرسپولیس تهران فرصت بازی پیدا نکرده بودند.

در این دیدار دوستانه، سید مهدی رحمتی سرمربی تیم خیبر تصمیم گرفت ترکیب تیمش را تغییر دهد و از بازیکنانی بهره ببرد که در دیدار روز گذشته مقابل پرسپولیس تهران به میدان نرفته بودند.

بنابراین گزارش، دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس روز گذشته در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار شد که این بازی با پیروزی ۲ بر یک به سود خیبر به پایان رسید. عرفان معصومی فر (۲۹) و عیسی مرادی (۵+۹۰) برای خیبر و امید عالیشاه (۸۹) برای پرسپولیس گلزنی کردند.