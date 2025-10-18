https://mehrnews.com/x39kV7 ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴ کد خبر 6626520 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴ جو ورزشگاه تختی خرمآباد در پایان بازی با پرسپولیس خرمآباد- تصاویری از جو پرشور ورزشگاه تختی در پایان بازی با پرسپولیس تهران و پیروزی تیم لرتباران را میبینید. دریافت 43 MB کد خبر 6626520 کپی شد مطالب مرتبط گل دوم خیبر به پرسپولیس تصاویری از لحظه سوت پایان بازی خیبر - پرسپولیس «هلیکوپتر» در فلک الافلاک سقوط کرد؛ تنها رکورد پرسپولیس هم از بین رفت نشست فوقالعاده هیئت مدیره پرسپولیس/ احتمال برکناری درویش و هاشمیان! گلهای بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد گل پرسپولیس به خیبر توسط امید عالیشاه برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال خیبر خرمآباد لیگ برتر فوتبال ایران
