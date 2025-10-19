دستیار ایتالیایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیامده پشیمان شد!

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از «گاتزتا دلو اسپورت»، باشگاه سمپدوریا پس از برکناری ماسیمو دوناتی، هدایت تیم را به آنجلو گرگوتی در حالی سپرد که سالواتوره فوتی قرار است اختیارات نیمکت و کادرفنی را در اختیار بگیرد.

طبق اعلام «جیانلوکا دی ماتزیرو» فوتی به دلیل نداشتن مدرک مربیگری پرولایسنس، به‌طور رسمی به عنوان «دستیار اول» معرفی شده است، اما رسانه‌های ایتالیایی تأکید دارند او نفر اصلی نیمکت محسوب می‌شود.

فوتی که سابقه حضور در کنار مورینیو در تیم‌های رم و فنرباغچه را دارد، پیش از این نیز بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در کادر فنی سمپدوریا، میلان و تورینو فعالیت کرده است. بازگشت او به جنوا نخستین تجربه رسمی‌اش در مقام سرمربی تیم بزرگسالان به شمار می‌رود.

اولین تمرین رسمی سمپدوریا با کادر جدید از روز دوشنبه در مرکز تمرینی بوگلیاسکو برگزار خواهد شد و این تیم روز شنبه مقابل فروزینونه در لیگ سری B ایتالیا به میدان می‌رود.

با این اتفاق، پرونده حضور فوتی در تیم ملی ایران عملاً بسته شد. او طی هفته گذشته برای مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران و تماشای دیدار تیم ملی مقابل تانزانیا در دبی امارات حضور داشت اما ناگهان، پیشنهاد سمپدوریا را پذیرفت.

شایان ذکر است سمپدوریا هم‌اکنون با ۵ امتیاز از ۸ بازی، در رتبه هجدهم جدول سری B قرار دارد.