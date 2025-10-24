به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در مورد آخرین تلاش های صورت گرفته برای تقویت تیم ملی و بهتر شدن شرایط این تیم گفت: امروز یک مربی ایرانی تیم ملی را به جام جهانی برده است و در جام جهانی هم هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: تلاش کادر فنی این است که با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان شرایط را برای تیم ملی بهتر کنند. در این راستا همه باید به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی کمک کنند که برای حضور در جام جهانی آماده شوند.

وی در مورد اتفاقاتی که پیرامون دیدار تیم ملی با تانزانیا رخ داد و بحث خرید لباس و کفش برای بازیکنان حریف مطرح شد گفت: موضوعی که مطرح شد فدراسیون نقطه نظراتش را مطرح کرد. فکر می کنم که در یکی دو روز اخیر رسانه ها با بازیکنان تانزانیا هم صحبت کردند که این موضوع تکذیب شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد مذاکره با حریفان برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی گفت: در حال مذاکره با فدراسیون‌های اروپایی هستیم تا بعد از قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ با آنها بازی دوستانه برگزار کنیم.

علوی در مورد صدور ویزا برای سفر اعضای تیم ملی به قرعه کشی جام جهانی گفت: هنوز به روز رسانی جدیدی انجام نشده است. اما دبیرکل فدراسیون دعوتنامه ای داده اند و از فدراسیون فوتبال برای حضور در این مراسم دعوت کرده است.