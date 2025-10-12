  1. ورزش
زمان ورود مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد

دستیار خارجی مورد تایید فدراسیون فوتبال و امیر قلعه نویی امشب وارد دبی امارات می شود تا قرارداد خود را پس از مذاکره با سرمربی امضا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «سالواتور فوتی» به درخواست امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امشب وارد دبی می‌شود.

دستیار پیشین خوزه مورینیو قرار است فردا مذاکرات نهایی خود را با مسئولان فدراسیون فوتبال انجام دهد و پس از نشست با قلعه نویی قراردادش را تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ امضا کند.

فوتی ۳۷ ساله که دارای مدرک A یوفا است، از سال ۲۰۲۲ تا پایان همکاری مورینیو با رم، به عنوان دستیار اول در کنار او فعالیت داشت. او در فصل ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به همراه رم قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شد و در فصل بعد نیز به عنوان نایب‌قهرمان لیگ اروپا به کار خود پایان داد.

این مربی ایتالیایی پس از جدایی مورینیو از رم، در کادر فنی فنرباغچه ترکیه نیز دستیار شماره یک او بود و در تمام دوران مربیگری مورینیو نقشی کلیدی در طراحی تمرینات و آنالیز حریفان بر عهده داشت.

فوتی به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مربیان جوان در فوتبال تدافعی اروپا شناخته می‌شود. او به دقت در آماده‌سازی جزئیات تمرینی، توانایی بالا در تحلیل ساختار تیم‌های حریف و ارتباط مؤثر با بازیکنان شهرت دارد.

پیش از همکاری با مورینیو نیز در تیم‌های تورینو، میلان و سامپدوریا به عنوان مربی فنی در کنار «مارکو جیامپائولو» فعالیت می‌کرد. در صورت توافق نهایی، سالواتور فوتی به عنوان یکی از اعضای جدید کادر فنی تیم ملی ایران معرفی خواهد شد تا شاید با اجازه قلعه نویی بتواند نقشی در برنامه ریزی‌های تاکتیکی تیم ملی ایران ایفا کند.

شایان ذکر است تیم ملی ایران برای برگزاری بازی دوستانه با تانزانیا در دبی امارات به سر می‌رسد.بازی تدارکاتی دو تیم ملی از ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه ۲۲ مهرماه در ورزشگاه شباب الاهلی (آل راشد) برگزار می‌شود.

