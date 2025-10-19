به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار رئیس حوزه هنری بوشهر اظهار کرد: تقویت جبهه فرهنگی استان بوشهر یک نیاز ضروری است و حوزه هنری می‌تواند نقش مهم و ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.

وی خواستار تلاش ویژه در حوزه هنر آئینی و اسلامی بر روی کودکان شد و افزود: باید تلاش شود که سینما و تئاتر استان در دست افراد انقلابی قرار گیرد و حامیان کنسرت‌ها از میان بچه‌های مذهبی باشند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به سابقه دیرینه بوشهر در تئاتر اضافه کرد: باید روی بچه‌ها کار شود و از ظرفیت مشاوره‌ای پیشکسوتان در هنرهای آئینی و همچنین ظرفیت بسیج هنرمندان بوشهر استفاده شود.

وی با بیان اینکه تا می‌توانیم باید از طریق اشکال مختلف هنری، جایگاه مقام معظم رهبری در استان تقویت شود، گفت: برای حوزه ولایت که تجلی آن در نمازجمعه است، باید فعالیت رسانه‌ای با موضوع عکس و فیلم کوتاه از نماز جمعه، ارتباط امام جمعه با مردم و کودکان انجام شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر لزوم زمینه‌سازی برای جوانی جمعیت تأکید کرد و افزود: دوری انسان‌ها از یکدیگر، منجر به از دست رفتن لذت عاطفی گذشته شده و این همان مشکلی است که کشورهای اروپایی اکنون با آن مواجه‌اند.

وی خواستار برگزاری همایش سالمندان و آینده ایران برای مقابله با چالش‌های سالمندی و تقویت بنیان‌های فرهنگی استان شد و گفت: این همایش می‌تواند شامل کارگاه‌هایی با موضوعاتی چون آسیب‌های عاطفی سالمندان و خانواده، اقتصاد سالمندان، سلامت روحی و روانی سالمندان، و طرح‌ها و برنامه‌های رفع چالش‌های این قشر باشد.