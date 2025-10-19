به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، و سردار حسین زارع‌کمال، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان، با محوریت هم‌افزایی تعزیرات و سپاه در مردمی‌سازی نظام نظارت بر بازار برگزار شد.

در این دیدار، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با تأکید بر ضرورت گسترش نظارت‌های مردمی بر بازار، گفت: استفاده از ظرفیت‌های گسترده سپاه در شناسایی سرشبکه‌های متخلفان اقتصادی می‌تواند مسیر مردمی‌سازی نظارت و مقابله با تخلفات را سرعت بخشد.

مرضیه یونسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نظم اقتصادی و مقابله با فساد افزود: تحقق عدالت اقتصادی در گرو هم‌افزایی نهادهای نظارتی، امنیتی و مردمی است و باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مشارکت عمومی، روند کنترل بازار به شکل علمی و همه‌جانبه دنبال شود.

وی همچنین با یادآوری تجربه «دفاع مقدس ۱۲ روزه در عرصه نظارت بازار» آن را الگویی موفق برای تشکیل بسیج مردمی در مقابله با تخلفات اقتصادی دانست و خواستار به‌کارگیری این مدل در ساختار نظارتی استان شد.

در ادامه، سردار زارع‌کمال ضمن تبریک به اداره‌کل تعزیرات حکومتی همدان به‌خاطر کسب عنوان اداره‌کل برگزیده کشوری، عملکرد این مجموعه را در صیانت از معیشت مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و امروز جنگ اقتصادی را هدف گرفته است؛ از این‌رو مجموعه تعزیرات با حضور در خط مقدم این عرصه، نقش مؤثر و حیاتی در حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه دارد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان با اشاره به ضرورت تقویت نظارت هوشمند بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان، گفت: هم‌افزایی میان نهادهای نظارتی، بستر کاهش تخلفات، تقویت اعتماد مردمی و ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند.

در پایان این نشست، سردار زارع‌کمال اعلام کرد: سپاه انصارالحسین (ع) آمادگی کامل دارد تا در کنار تعزیرات حکومتی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، همکاری نزدیک‌تری در جهت مردمی‌سازی نظارت و ارتقای سلامت اقتصادی استان همدان انجام دهد.