جریمه ۴۵ میلیارد ریالی برای قاچاقچی کالا در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حدادپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حمل انواع کالای قاچاق به ارزش ۳۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه با توجه به دفاعیات متخلف و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام حمل کالای قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۳۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالاهای مکشوفه محکوم کرد.

حدادپور گفت: شعبه برای خودروی حامل کالای قاچاق، ۱۲ میلیارد ریال به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۳۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی در بازرسی از خودروهای عبوری در محور قم به کاشان این کالاهای به ظن قاچاق را از یک دستگاه خودروی کامیون کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.