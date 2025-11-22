به گزارش خبرگزاری مهر، سردار زارع‌کمالی بعدازظهر شنبه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان همدان، ضمن قدردانی از حضور مسئولان قضائی در ستاد سپاه، اظهار کرد: قوه قضائیه در استان همدان با رویکردی جهادی و مردمی، نقش ارزشمندی در ایجاد امنیت پایدار و ارتقای رضایتمندی عمومی ایفا کرده است.

وی افزود: تعامل نزدیک سپاه و دستگاه قضائی موجب افزایش کارآمدی در رسیدگی به مشکلات مردم، برخورد با مفاسد و تحقق عدالت می‌شود و این همکاری باید با قدرت ادامه یابد.

سردار زارع‌کمالی خاطرنشان کرد: بسیج بازوی مردمی نظام در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و دستگاه قضا نیز با ایستادگی در برابر ظلم و قانون‌گریزی، در همان مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب گام برمی‌دارد.

در ادامه، رئیس کل دادگستری استان همدان با ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، گفت: بسیج از ابتکارات بی‌نظیر امام خمینی (ره) است که در چهار دهه گذشته نقش بی‌بدیلی در دفاع از امنیت، آرامش و اعتلای ارزش‌های انقلاب ایفا کرده است.

محمدی‌مهر افزود: فداکاری‌های نیروهای بسیجی در حوادث اخیر و در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که روح مقاومت و جهاد همچنان در جامعه زنده و پویا است.

در پایان این دیدار، رئیس‌کل دادگستری استان همدان به‌نمایندگی از مجموعه قضائی استان، لوح تقدیری به سردار زارع‌کمالی به پاس مجاهدت‌های بسیجیان و همکاری‌های سپاه با دستگاه قضائی اهدا کرد.