سلیمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید وقوع این حادثه تلخ گفت: حوالی ساعت ۹ صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری که متعلق به یکی از اولیای دانشآموزان بود، در بلوار شهید سرابیان کرمانشاه واژگون شد و به پایه برق کنار خیابان برخورد کرد. در این سانحه متأسفانه مادر و فرزندش جان باختند.
وی افزود: این مادر، فرزند دانشآموز خود را به همراه دو نفر از دوستان و همکلاسیهای دخترش که هممحلی بودند، با خودروی شخصی به سمت هنرستان منتقل میکرد که در مسیر حرکت به دلیل واژگونی و شدت برخورد با پایه برق، خودرو دچار خسارت جدی شد و در پی آن دو نفر از سرنشینان جان باختند.
محبی تصریح کرد: دو دانشآموز دیگر که در صندلی عقب خودرو حضور داشتند، دچار مصدومیت شدند و بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند. خوشبختانه حال عمومی این دو دانشآموز رضایتبخش گزارش شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرویس مدارس پرداخت و با اشاره به جزئیات قانونی گفت: بر اساس ماده ۲۴ آئیننامه اجرایی حملونقل دانشآموزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ که با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و نیروی انتظامی تدوین و ابلاغ شده است، مدارس هیچگونه رابطه اداری یا قراردادی با رانندگان یا پیمانکاران سرویس مدارس ندارند.
وی ادامه داد: قراردادهای سرویس مدارس صرفاً از طریق سامانه «سپند» و بین والدین و شرکتهای پیمانکار معتبر منعقد میشود و نظارت و ساماندهی آن بر عهده دستگاههای ذیربط از جمله شهرداریها و ادارات حملونقل است.
محبی با تأکید بر اینکه خودروی حادثهدیده هیچ ارتباطی با سامانه سپند یا شبکه رسمی حملونقل دانشآموزی نداشته، خاطرنشان کرد: راننده این خودرو از نیروهای مجاز حملونقل دانشآموزی نبوده و جابجایی دانشآموزان در این مورد بهصورت شخصی و خارج از چارچوب مقررات انجام شده است.
وی در پایان با ابراز تأسف از این سانحه تلخ تأکید کرد: این حادثه نشان داد استفاده از خودروهای شخصی برای جابجایی گروهی دانشآموزان میتواند بسیار خطرناک و حتی مرگبار باشد. از والدین محترم تقاضا داریم برای حفظ امنیت فرزندان خود، حتماً از سرویسهای مجاز و ثبت شده در سامانه سپند استفاده کنند.
