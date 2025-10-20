به گزارش خبرنگار مهر، محمد زربان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شب گذشته در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های اقتصادی ایران و افغانستان از رونمایی کیت تخصصی ارزیابی کیفیت عسل از نظر خواص دارویی و درمانی با برند «زانتوکس» خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این کیت برای اولین بار در ایران طراحی شده است، اظهار داشت: کیت‌های زانتوکس قادر به اندازه‌گیری شاخص‌هایی مانند خواص آنتی‌اکسیدانی، ترکیبات فنولیک، پروتئین‌ها و آنزیم‌های عسل هستند که می‌توانند عسل‌ها را از نظر خواص دارویی رتبه‌بندی کنند.

دکتر زربان افزود: تا کنون تنها کشور نیوزیلند با عسل مانوکا شاخص MGO را به عنوان معیار سنجش خواص دارویی داشت و ما موفق به تعریف شاخص جدیدی به نام POD شده‌ایم که می‌تواند عسل‌های ایرانی را به صورت علمی رتبه‌بندی کند.

وی تصریح کرد: این پروژه حاصل بیش از چهار سال تحقیق و همکاری بیش از ۱۴ محقق در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است که منجر به انتشار سه مقاله بین‌المللی معتبر در سال ۲۰۲۴ شده است.

زربان با اشاره به نتایج نمونه‌برداری از ۲۵۰ نمونه عسل در کشور گفت: بر اساس تحقیقات ما، بهترین عسل ایران از نظر خواص درمانی متعلق به استان خراسان جنوبی است که می‌تواند به عنوان یک ظرفیت بزرگ برای توسعه صادرات مطرح شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این فناوری نوین بتواند در سطح بین‌المللی مطرح و موجب ارتقای جایگاه عسل ایرانی در بازارهای جهانی شود.