جاده کندوان تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران بااشاره به انسداد جاده کندوان و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۲۲ امشب وضعیت ترافیک در دیگر راه‌های استان را عادی و روان اعلام کرد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۲۲ شب گذشته تا ساعت ۲۲ امشب در هر دو طرف مسیر به دلیل عبور احشام مسدود شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در محورهای هراز و سوادکوه به صورت عادی و روان جریان دارد و مشکلی در عبور و مرور گزارش نشده است.

صادقی همچنین تأکید کرد: از نظر شرایط جوی نیز هیچ مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود و وضعیت جوی پایدار است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان و هم‌وطنان خواست با رعایت نکات ایمنی، در صورت نیاز به تردد در این مسیرها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

