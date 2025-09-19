جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتگو خبرنگار مهر از مسدود شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران - شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی و تبدیل این محور به یکطرفه خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، به ویژه در محدودههای سیاه بیشه و ولی آباد، نیمه سنگین تا سنگین است.
صادقی افزود: در محور هراز نیز در محدودههای سهراهی چلاف و بایجان، ترافیک نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت جوی در این محورها عادی است و مداخلات جوی خاصی گزارش نشده است.
صادقی همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای دیگر استان گفت: در حال حاضر محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش میشود و رانندگان میتوانند با خیال راحت از این محورها عبور کنند.
