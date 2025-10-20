خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: رقابت‌های هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی دختران کشور در رشته تکواندو طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان اصفهان برگزار شد و با درخشش تیم‌های شرکت‌کننده از سراسر کشور به پایان رسید. در پایان دو روز مبارزات پرهیجان بر روی شیاپ‌چانگ سالن پیروزی اصفهان، تیم تهران و توابع عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم اصفهان با عملکردی درخشان بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستاد.

به همین مناسبت، خبرنگار مهر در گفت‌وگویی مفصل با شهرام الله‌آبادی، رئیس هیئت تکواندو استان اصفهان درباره جزئیات برگزاری المپیاد، وضعیت زیرساخت‌های تکواندو در استان، مشکلات موجود و اهداف آینده این هیئت گفت‌وگو کرده است.

میزبانی در رقابت‌های هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در رشته تکواندو در چه مرحله‌ای است؟

ما در حال حاضر میزبان المپیاد استعدادهای برتر کشور هستیم که در دو بخش دختران و پسران برگزار می‌شود. در بخش دختران، مسابقات روزهای جمعه و شنبه گذشته برگزار شد. از ۳۲ استان کشور در این رویداد شرکت کرده بودند و رقابت‌ها در ۱۰ وزن انجام گرفت.

خوشبختانه در بخش بانوان، به دلیل جمعیت بالای دختران تکواندوکار، اغلب استان‌ها با ترکیب کامل تیم خود یعنی ۱۰ ورزشکار شرکت کردند. سطح مسابقات بسیار بالا بود و از بهترین داوران کشور استفاده شد. در مجموع حدود ۴۸۰ تا ۴۹۰ نفر شرکت‌کننده داشتیم. روز جمعه اوزان فرد و روز شنبه اوزان زوج به رقابت پرداختند. در پایان، تیم اصفهان موفق شد با کسب دو مدال طلا عنوان نایب قهرمانی کشور را در بخش دختران به دست آورد که نتیجه‌ای بسیار ارزشمند برای استان بود.

بخش پسران از روز چهارشنبه آغاز می‌شود. وزن‌کشی در همان روز انجام خواهد شد و مسابقات در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود. امسال جزیره کیش نیز در بخش پسران اعلام آمادگی کرده است، در حالی که در مسابقات دختران حضور نداشت. بنابراین با احتساب دو تیم تهران، تعداد تیم‌های حاضر به عدد ۳۳ می‌رسد.

تکواندو اصفهان در ماه‌های اخیر میزبان رویدادهای متعددی بوده است. این حجم از فعالیت چگونه مدیریت شد؟

بله، واقعاً در یک ماه اخیر فشار زیادی روی هیئت تکواندو اصفهان بوده است. ما چندی پیش میزبان مسابقات بین‌المللی تکواندو بودیم که در چهار روز (دو روز ویژه بانوان و دو روز ویژه آقایان) با حضور حدود ۱۵۰۰ ورزشکار روز برگزار شد. تنها ۱۰ روز بعد از پایان این مسابقات، باید المپیاد استعدادهای برتر را برگزار می‌کردیم.

پیش از آن نیز، میزبان سه دوره آموزشی داوری در بخش مبارزه برای آقایان بودیم که به‌صورت هم‌زمان از روز سه‌شنبه تا جمعه در سه سالن برگزار شد. هر دوره حدود ۵۰ نفر شرکت‌کننده داشت و در مجموع ۱۵۰ نفر تنها در بخش آموزشی در اصفهان حضور داشتند.

بلافاصله بعد از این دوره‌ها میزبان آزمون کشوری تکواندو در بخش بانوان و آقایان شدیم و بعد هم مجدداً دو رویداد آموزشی دیگر در بخش پومسه به ما سپرده شد. همه این اتفاقات در کمتر از یک ماه رخ داده است. به جرئت می‌توان گفت که نفس تکواندوی اصفهان در این مدت گرفته شد، چون حجم کار، رفت‌وآمد تیم‌ها، داوران و مربیان واقعاً سنگین بود.

با این حال، به لطف همدلی و تلاش کمیته‌های مختلف همه کارها به‌خوبی پیش رفت. در برگزاری رویداد بین‌المللی، گروه ویژه‌ای تشکیل دادیم و پس از آن نیز گروه دیگری برای المپیاد فعال شد تا امور به شکل منظم انجام شود. همان‌طور که آقای رئیس فدراسیون گفت: «اصفهان خودش یک پا فدراسیون است».

جمعیت تکواندوکاران اصفهان چقدر است و وضعیت تکواندو در شهرستان‌ها چگونه است؟

ما در استان اصفهان حدود ۱۲۰ هزار نفر تکواندوکار فعال داریم که در ۲۸ شهرستان استان فعالیت می‌کنند. در همه این شهرستان‌ها هیئت تکواندو داریم که این موضوع برای هیچ رشته‌ای غیر از فوتبال و شاید یکی دو رشته دیگر در استان صدق نمی‌کند. این حجم از جمعیت تکواندوکار نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، اما متأسفانه هنوز خانه تکواندو در اصفهان وجود ندارد.

یعنی اصفهان با وجود این ظرفیت کماکان خانه تکواندو ندارد؟

بله، متأسفانه نداریم. این در حالی است که استان‌هایی مانند قم، اراک، یزد و البرز با جمعیت‌های بسیار کمتر از اصفهان، دارای خانه تکواندو بسیار مجهز هستند. حتی بعضی از این خانه‌ها توسط شهرداری به هیئت‌ها اهدا شده‌اند، اما در اصفهان هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. زیرساخت‌های ما به شدت ضعیف است؛ سالن اختصاصی مناسب و خوابگاه ورزشی نداریم.

چه انتظاری از مسئولان دارید؟

امیدوارم مسئولان استان به این موضوع ورود کنند. خوشبختانه بسیاری از مدیران ارشد استان خودشان اهل تکواندو هستند. با این ترکیب ورزشی در مدیریت کلان استان، انتظار می‌رود خانه تکواندو استان اصفهان در اولویت فعالیت‌ها قرار گیرد. ما نمی‌گوییم فوراً زمین بدهند و بسازند، چون شرایط اقتصادی سخت است، اما حداقل یک مسکن موقت لازم است تا در این سه چهار سال آینده، خانه‌ای در شأن تکواندوی اصفهان داشته باشیم.

ما میدانیم ساخت چنین مجموعه‌ای هزینه‌بر است و چندین میلیارد تومان نیاز دارد، اما با حمایت مسئولان و همراهی بخش خصوصی می‌توان این کار را آغاز کرد.

چشم‌انداز و هدف‌گذاری شما برای تکواندوی استان اصفهان چیست؟

به نظرم کار ما هیچ‌وقت پایانی ندارد. هر مدیری که بیاید، فقط یک حلقه از زنجیره پیشرفت تکواندو است. هدف شخصی من این است که بخش مبارزه (کیوروگی) را که سال‌ها دچار رکود بوده، دوباره فعال و قدرتمند کنم.

در بخش پومسه (فرم)، اصفهان هم‌اکنون جزو قطب‌های اصلی کشور است. حدود ۷۵ درصد اعضای تیم ملی پومسه ایران از مربی گرفته تا داور و بازیکن اصفهانی هستند. ما تلاش می‌کنیم در بخش مبارزه هم به همین جایگاه برسیم.

به لطف خدا در بخش دختران توانستیم نایب قهرمان کشور شویم و امیدواریم با استمرار همین روند، در آینده تیم ملی ایران نیز پر از اصفهانی‌ها باشد.

از سوی دیگر، امیدوارم زیرساخت‌هایمان به جایی برسد که بتوانیم در آینده نزدیک میزبان رویدادهای جهانی هم باشیم. البته برای این کار نیاز به حمایت اسپانسرها داریم، چون شرایط مالی در جامعه ورزشی مثل بقیه اقشار دشوار است.

نقش مدارس و آموزش و پرورش را در استعدادیابی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که آموزش و پرورش در بخش رویدادهای ورزشی، به‌ویژه تکواندو، چندان موفق عمل نکرده است. شاید دوستان من ناراحت شوند، ولی باید واقعیت را گفت. در سال‌های اخیر حتی یک انتخابی رسمی برای تیم ملی دانش‌آموزی تکواندو برگزار نشده است. معمولاً مربیان بدون برگزاری انتخابی، چند بازیکن را انتخاب می‌کنند و به مسابقات جهانی یا آسیایی می‌برند که این کار حرفه‌ای نیست.

من چندین بار به دکتر کشاورز، عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو و از مدیران آموزش و پرورش، عرض کرده‌ام که این رویه باید تغییر کند.

حتی پیشنهاد داده‌ام که برای اولین بار، انتخابی تیم ملی دانش‌آموزی تکواندو در اصفهان برگزار شود. ما کاملاً آماده‌ایم میزبان باشیم و امکانات لازم را فراهم کنیم تا یک تیم واقعی و باکیفیت از بین دانش‌آموزان کشور برای مسابقات جهانی مکزیک (که احتمالاً آذر یا دی‌ماه امسال برگزار می‌شود) انتخاب شود.

متأسفانه تا این لحظه هیچ حرکتی از سوی آموزش و پرورش در این زمینه ندیده‌ایم. می‌گویند چون فدراسیون دانش‌آموزی رئیس ندارد و با سرپرست اداره می‌شود، نمی‌توان اقدامی کرد، در حالی که این دلیل قابل قبول نیست.

سخن پایانی...

اصفهان امروز یکی از فعال‌ترین استان‌های تکواندوی کشور است. مربیان، داوران و بازیکنان با انگیزه فراوان مشغول فعالیت‌اند. ما به عنوان مدیر فقط باید نظارت کنیم که تخلفی رخ ندهد و شرایط را برای رشد آنها فراهم کنیم.

تنها خواسته ما این است که بتوانیم خانه‌ای در شأن تکواندوی استان اصفهان داشته باشیم تا وقتی تیمی را دعوت می‌کنیم، با افتخار میزبانش باشیم. امیدوارم با حمایت مسئولان، این آرزو به زودی تحقق پیدا کند.