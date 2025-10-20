به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از بانوان و طلاب حوزه علمیه خواهران استان البرز عصر یکشنبه با حضور در کانون شهید سبحانی کرج، تجمعی در حمایت از مهدیه اسفندیاری، زن ایرانی ۳۹ ساله اهل فردیس برگزار کردند و در حضور آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرج و حجتالاسلاموالمسلمین مهدی ولایی برحق، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی البرز، اقدام دولت فرانسه در بازداشت این شهروند ایرانی را محکوم کردند.
در این تجمع که با شعارهایی در حمایت از آزادی اندیشه و کرامت زن ایرانی همراه بود، حاضران خواستار پیگیری فوری وضعیت خانم اسفندیاری از طریق مجاری رسمی و بینالمللی شدند.
در ادامه این تجمع، بیانیهای از سوی طلاب حوزه علمیه خواهران استان البرز قرائت شد که در متن آن آمده است: ما طلاب، مدیران و اساتید حوزه علمیه خواهران استان البرز، بازداشت غیرقانونی و رفتار تحقیرآمیز با بانوی محجبه ایرانی، خانم مهدیه اسفندیاری را مصداق روشن نقض آزادیهای دینی، حقوق بشر و کرامت زن مسلمان میدانیم و این اقدام دولت فرانسه را به شدت محکوم میکنیم. امروز جهان به روشنی میبیند که غربِ مدعی آزادی، در برابر باور دینی و ارزشهای الهی تاب ایستادگی ندارد و از پوشش اسلامی زن مسلمان احساس تهدید میکند.
طلاب حوزه علمیه خواهران استان البرز اعلام میدارند که حجاب، نماد هویت زن مسلمان و سنگر دفاع از ارزشهای الهی است؛ و هرگز اجازه نخواهند داد که حجاب و ایمان، در معادلات سیاسی و تبلیغاتی قدرتهای استکباری قربانی شود.
ما از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضائی، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهیم در برابر این ظلم آشکار سکوت نکرده و آزادی فوری خانم اسفندیاری را در دستور کار قرار دهند. همچنین از بانوان مسلمان در سراسر جهان میخواهیم با حفظ همبستگی و هوشیاری، در برابر تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کنند.
گفتنی است؛ مهدیه اسفندیاری که حدود ۸ سال در شهر لئون فرانسه اقامت داشت، از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهصورت مرموزی ناپدیدشده و بنا بر پیگیریهای خانوادهاش از طریق دستگاه دیپلماسی ایران، او به دلیل «نوشتن و بیان دیدگاههای شخصی» در بازداشت انفرادی به سر میبرد.
