عراقچی تلفنی با مهدیه اسفندیاری گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با مهدیه اسفندیاری پس از آزادی مشروط از زندان فرانسه گفت: خدا را شکر می‌کنیم که آزادی شما به سرانجام رسید و شما در مواضع خود خیلی محکم ایستادید و خیلی محکم صحبت می‌کردید. امیدوارم بقیه مراحل انجام شود و شما را حضوری زیارت کنیم.

مهدیه اسفندیاری هم گفت: خدا شما را حفظ کند؛ من در زندان هر روز برای مردم ایران و برای سربازان اسلام دعا می‌کردم.

یادآور می‌شود: مهدیه اسفندیاری دختر شجاع ایرانی از اسفندماه سال گذشته به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در زندان فرسن پاریس در شرایط غیرانسانی و زندان انفرادی به‌سر می‌بُرد که با پیگیری وزارت امور خارجه کشورمان حکم آزادی تحت نظر با تصمیم قاضی فرانسوی برای او صادر شد.