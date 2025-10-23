  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

عراقچی تلفنی با مهدیه اسفندیاری گفتگو کرد

عراقچی تلفنی با مهدیه اسفندیاری گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان تلفنی با مهدیه اسفندیاری که از زندان فرانسه به صورت مشروط آزاد شده، گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با مهدیه اسفندیاری پس از آزادی مشروط از زندان فرانسه گفت: خدا را شکر می‌کنیم که آزادی شما به سرانجام رسید و شما در مواضع خود خیلی محکم ایستادید و خیلی محکم صحبت می‌کردید. امیدوارم بقیه مراحل انجام شود و شما را حضوری زیارت کنیم.

مهدیه اسفندیاری هم گفت: خدا شما را حفظ کند؛ من در زندان هر روز برای مردم ایران و برای سربازان اسلام دعا می‌کردم.

یادآور می‌شود: مهدیه اسفندیاری دختر شجاع ایرانی از اسفندماه سال گذشته به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در زندان فرسن پاریس در شرایط غیرانسانی و زندان انفرادی به‌سر می‌بُرد که با پیگیری وزارت امور خارجه کشورمان حکم آزادی تحت نظر با تصمیم قاضی فرانسوی برای او صادر شد.

کد خبر 6632008
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمدخداجو IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      واقعا خوشحال شدم از آزادی خانم مهدیه اسفندیاری مرحبا و خسته نباشید جناب عراقچی وزیر امور خارجه .

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها