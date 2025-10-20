دریافت 25 MB
کد خبر 6628170
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

سردار نقدی: شهادت آیت الله رئیسی یک حادثه بود

سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در جنگ گفت: اسراییل هیچ دخالتی در مسئله شهادت آقای رئیسی نداشت.

