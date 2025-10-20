دریافت 25 MB کد خبر 6628170 https://mehrnews.com/x39mBN ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ کد خبر 6628170 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ سردار نقدی: شهادت آیت الله رئیسی یک حادثه بود سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه در جنگ گفت: اسراییل هیچ دخالتی در مسئله شهادت آقای رئیسی نداشت. کپی شد مطالب مرتبط سردار نقدی: در جنگ ۱۲ روزه وفاق کاملی بین ارکان نظام وجود داشت ۲۷۰ فروند هواپیمای ناتو در وعده صادق ۱ حضور داشتند رانندههای تریلی و جرثقیل؛ قهرمانان گمنام جنگ ۱۲روزه سردار نقدی: از عملکرد پزشکیان در زمان جنگ دفاع میکنم ۵۰ کشور برای اسراییل جاسوسی میکنند برچسبها ترور شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی سردار نقدی حمله تروریستی گروه های تروریستی دولت شهید رئیسی اسرائیل
