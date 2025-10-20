وزیر گردشگری: استراتژی دولت در زمینه گردشگری حمایت از بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مجموعه‌های گردشگری تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران انجام می‌شد، از حمایت دولت از بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها برای تقویت صنعت گردشگری خبر داد و گفت: دولت به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل اجتماعی و اقتصادی را بر عهده بگیرد و استراتژی اصلی دولت در زمینه گردشگری حمایت از بخش خصوصی است.

وی توضیح داد: حمایت به این معناست که ما موانع را از مسیرشان برداریم، تسهیلگری کنیم، موانع قانونی را برداریم و بخش خصوصی بتواند حرکت کند، پرواز کند و جهش پیدا کند.

این وزیر دولت اشاره کرد: قدرت دیگر فقط نفت نیست، پتروشیمی نیست، معدن نیست، صنعت نیست. امروز استارت‌آپ‌ها در کشور، که یک نمونه‌اش استارت آپ های گردشگری است، بزرگ‌ترین قدرت نرم کشور و قدرت اقتصادی کشور هستند که باید حمایت شوند.

وی به تلاش‌های استارت آپ های گردشگری در در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دولت از این مجموعه‌ها حمایت خواهد کرد و ما به عنوان مجموعه گردشگری حتماً حمایت خواهیم کرد؛ هم در صدور مجوزها، هم در معرفی فضاهای مناسب، هم تسهیلات لازم تا این مجموعه به عنوان یک مجموعه زنجیره‌ای موفق بتواند در کشور جایگاه خودش را بازیابی کند.

او انگیزه دولت را در یک جمله خلاصه کرد: تقویت بخش خصوصی، خلاقیت و رقابت در مجموعه استارت‌آپ‌ها برای ارائه خدمات به مردم ایران‌زمین.