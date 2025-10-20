به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله صالحی از تأمین اعتبار ۷۷۰ میلیاردریالی برای ۲۰ پروژه آموزشی از محل طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در لرستان خبر داد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۴ احداث و تکمیل مدارس، هنرستانها و سالنهای ورزشی در شهرستانهای مختلف استان در حال انجام است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان، هدف این طرح را گسترش عدالت آموزشی، افزایش مشارکت مؤدیان و تقویت شفافیت در هزینهکرد مالیاتها عنوان کرد و افزود: شهروندان میتوانند مستقیماً سهم مالیاتی خود را در توسعه زیرساختهای آموزشی استان مشاهده کنند.
صالحی، تصریح کرد: برای اجرای این پروژهها تاکنون مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال از محل طرح نشاندار کردن مالیاتها تأمین اعتبار شده است که اقدامی مؤثر در راستای استفاده هدفمند از منابع مالیاتی و توسعه متوازن مناطق مختلف لرستان به شمار میرود.
