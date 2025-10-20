  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

اجرای ۲۰ پروژه آموزشی در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل امور مالیاتی لرستان از اجرای ۲۰ پروژه آموزشی در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صالحی از تأمین اعتبار ۷۷۰ میلیاردریالی برای ۲۰ پروژه آموزشی از محل طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در لرستان خبر داد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ احداث و تکمیل مدارس، هنرستان‌ها و سالن‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان در حال انجام است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، هدف این طرح را گسترش عدالت آموزشی، افزایش مشارکت مؤدیان و تقویت شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها عنوان کرد و افزود: شهروندان می‌توانند مستقیماً سهم مالیاتی خود را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان مشاهده کنند.

صالحی، تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ها تاکنون مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها تأمین اعتبار شده است که اقدامی مؤثر در راستای استفاده هدفمند از منابع مالیاتی و توسعه متوازن مناطق مختلف لرستان به شمار می‌رود.

