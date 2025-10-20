کارکنان ورزش و جوانان تهران برای اهدای خون آستین بالا زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، به مناسبت هفته تربیت بدنی که از ۲۶ مهر ماه آغاز شده است، تیم سیار اهدای خون سازمان انتقال خون در اداره کل ورزش و جوانان، پذیرای کارکنان این اداره بود.

علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ضمن تبریک به مناسبت این هفته به تمامی ورزشکاران و ورزش دوستان، گفت: شعار پیوند جامعه ورزش و انتقال خون در این هفته "خون سالم در بدن سالم" است.

وی تاکید کرد: اهدا و نذر خون به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی اتفاقی مبارک بود که همکاران این اداره برآن همت گماشتند و امیدواریم به عنوان یک رفتار مستمر ادامه دار باشد.

جوادی این اقدام خداپسندانه را با هدف عمل به مسئولیت اجتماعی و برای حمایت از بیماران دانست و افزود: ورزش و خود مراقبتی و اهدای خون هردو نیاز مستمر جامعه است و همه مأموریت‌های سازمان ما برای ارتقای سلامت مردم است و در کنار آن با اهدای خون و ترویج این عمل خداپسندانه، جامعه ورزش کشور هم مراقب سلامت خود و هم حامی بیماران نیازمند به خون خواهند بود.

سید روح الله طوسی معاون فرهنگ و جوانان استان تهران نیز ضمن بازدید از محل استقرار تیم اهدای خون ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان سازمان انتقال خون گفت: همانطور که ورزشکاران عزیز ما در عرصه‌های مختلف می‌درخشند در زمینه اهدای خون و حمایت از بیماران نیز همیشه پیشگام هستند.

حوزه سلامت و ورزش در هم تنیده و جدایی ناپذیر است و سرمایه گذاری در این زمینه ضامن سلامتی جامعه امروزو آینده با تکیه بر سلامت و فرهنگ خود مراقبتی در نسل جوان است و از آسیب‌هایی که نسل جوان را تهدید می‌کند، پیشگیری می‌کند.

گفتنی است کارکنان ادارات ورزش و جوانان و ورزشکاران کشور به صورت هماهنگ با فدراسیون‌ها یا به صورت انفرادی پیوسته با اهدای خون خود، الگوی جوانان بوده اندو بسیاری از ورزشکاران کشور، سفیر ترویج فرهنگ اهدای خون هستند.