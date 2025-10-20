به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی تشییع پیکر شهید گمنام بیله‌سوار اظهار کرد: قریب به ۴ دهه از پایان جنگ ایران با قدرت‌های شرق و غرب می‌گذرد، اما همچنان نوای سوزناک پدران و مادران رزمندگانی که چشم انتظار آنها هستند به گوش می‌رسد؛ از این رو شهدای گمنام تنها مختص به مکان و زمان خاصی نبوده و متعلق به عموم ملت شهیدپرور ایران هستند.

وی افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) پیکر مطهر شهید گمنام در گمرک شهرستان بیله‌سوار تشییع می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل گفت: مراحل آماده‌سازی و ساخت یادمان شهید گمنام گمرک بیله‌سوار شروع شده و پس از تشییع آن شهید والامقام نیز مراحل تکمیل و محوطه‌سازی یادمان نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است شهرستان بیله‌سوار در حال حاضر از ۶ شهید گمنام میزبانی کرده که مزار ۳ شهید در بیله‌سوار، ۲ شهید در جعفرآباد و یک شهید نیز در روستای گون‌پاپاق، آرام گرفته است.