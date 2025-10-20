  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

«آواز باد» به شبکه نمایش خانگی آمد

«آواز باد» به شبکه نمایش خانگی آمد

مستند سینمایی «آواز باد» به کارگردانی سودابه بیضایی در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، مستند سینمایی «آواز باد» دومین تجربه مستندسازی سودابه بیضایی سال گذشته در گروه سینمایی «هنر و تجربه» روی پرده رفت و حالا نمایش خود را در پلتفرم هاشور آغاز کرده است.

این فیلم در عرصه بین‌المللی هم حضور موفقی داشته و تاکنون در جشنواره‌های جهانی «زنان بیروت»، «داکا»، «چفالو» و «مانته لوکاله» ایتالیا، «تایگا» روسیه، «گلوبال نتورک» بریتانیا و «گلدن فِمی» بلغارستان به نمایش درآمده است.

«آواز باد» داستان پگاه، دختر جوانی است که در مسیر جست‌وجوی خویش، با استاد طاهر یارویسی نوازنده مطرح تنبور آشنا می‌شود و قدم در راهی جدید می‌گذارد.

سودابه بیضایی این اثر را به شکل مشترک با سیدامیر سیدزاده تهیه و تولید کرده است.

عوامل دست اندرکار این مستند سینمایی عبارتند از: پژوهشگر و کارگردان: سودابه بیضایی، مجری طرح: هنگامه صفایی پور، تدوین: بهمن کیارستمی، پویا پارسامقام، ضبط صدا و تصویر: سودابه بیضایی، مدیر تولید: سهیلا کوشکی، دستیارکارگردان: فرزانه بیضایی، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، اصلاح رنگ و نور: مهشید افضلی، ترجمه: صنم کلانتری، زیرنویس: جواد ابراهیمی‌نژاد و پخش‌کننده: کمپانی آیویژن به مدیریت مهناز تفاقی.

ندا زنگینه

