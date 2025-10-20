دادبود: پروژه تعریض ۵ کیلومتر محور کندوان آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعدازظهر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی چالوس از آمادگی ۵ کیلومتر نخست پروژه تعویض محور کندوان در شهرستان چالوس خبر داد و گفت: روند تسریع اجرای این پروژه با پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت پروژه تعویض محور کندوان که سابقه طولانی داشته و نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای ایمنی مسیر مرزن‌آباد ایفا می‌کند، گفت: «بخش اول این پروژه شامل ۵ کیلومتر از مسیر است که هم‌اکنون آماده آسفالت بوده و ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های فرمانداری شهرستان چالوس برای حل مشکلات اجرایی پروژه ادامه دارد، افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و برقراری ارتباط مؤثر با مدیران کل و وزارتخانه‌ها، در تسریع روند اجرای پروژه نقش کلیدی دارد و استانداری تمام تلاش خود را برای حمایت از این پروژه‌ها به‌کار خواهد گرفت.

دادبود همچنین اعلام کرد: پروژه تعویض محور کندوان در چند قرارداد اجرایی شده و با افزایش سرعت در فازهای بعدی، پیشرفت چشمگیری در اجرای آن رخ خواهد داد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های پیمانکاران و دست‌اندرکاران پروژه، ابراز امیدواری کرد این پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و خدمات بهینه‌ای به مردم منطقه ارائه شود.