به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی روند اجرای پروژه محور بندرعباس، کهورستان و لار با حضور صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، فرماندار بندرعباس، نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و دیگر مسئولان اجرایی برگزار شد.

صادقی‌پور با تأکید بر جایگاه راهبردی این محور گفت: این مسیر یکی از شریان‌های حیاتی ترانزیتی در جنوب کشور است که تکمیل آن موجب ارتقای ایمنی جاده‌ای، کاهش تصادفات و تسهیل تردد میان استان‌های جنوبی خواهد شد.

وی افزود که پروژه مذکور یکی از اولویت‌های مهم عمرانی استان است و نقش مؤثری در بهبود جریان ترافیکی و تسهیل حمل‌ونقل کالا دارد.

معاون استاندار با اشاره به مشکلات برخی مقاطع مسیر بر ضرورت رفع معارضات ملکی تأکید کرد و گفت: با همکاری فرمانداری اقدامات لازم برای هماهنگی با مالکان اراضی و تسهیل روند تملک در حال انجام است.

وی یادآور شد: برخی معارضات ناشی از عبور مسیر از اراضی شخصی و محدوده‌های روستایی است و نیازمند حمایت حقوقی و اجرایی است.

در ادامه نشست نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گزارش دادند که قطعه اول پروژه به طول ۱۹.۵ کیلومتر دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی است و بخش‌های باقی‌مانده شامل اجرای دو دوربرگردان، روکش نهایی لایه دوم، نصب نیوجرسی و پایه‌های روشنایی است که پیش‌بینی می‌شود تا پیش از بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری برسد.

صادقی‌پور درباره قطعات دیگر پروژه گفت: قطعه دوم به طول ۳۶ کیلومتر توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حال اجراست و قطعه سوم به طول ۱۹ کیلومتر در منطقه‌ای با توپوگرافی دشوار قرار دارد که عملیات خاک‌برداری آن حدود ۷ میلیون متر مکعب برآورد شده است.

وی با اشاره به هزینه بالای اجرای هر کیلومتر در این بخش نیاز به تخصیص اعتبارات ویژه و ملی را یادآور شد.

معاون استاندار هرمزگان تأکید کرد: با تخصیص به موقع منابع مالی و حمایت سازمان برنامه و بودجه موانع مالی پروژه برطرف و اجرای آن با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بار ترافیکی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و نفتی خبر داد و گفت: با هماهنگی مسئولان منطقه ویژه اقتصادی و خطوط انتقال نفت مسیر تردد خودروهای سنگین به‌صورت ایمن و بهینه مدیریت خواهد شد.

کل طول محور بندرعباس، کهورستان و لار ۳۸۶ کیلومتر است که ۱۵۱ کیلومتر آن در حوزه استان هرمزگان قرار دارد و حدود ۷۶ کیلومتر از مسیر در قالب طرح‌های ملی و استانی در حال اجرا یا بهره‌برداری است که برخی محورها از جمله محور دوطرفه گچین و دل‌های محاسباتی در شهرستان بندرخمیر نیز در دست توسعه قرار دارند.

صادقی‌پور در پایان بر تسریع در تکمیل مطالعات، رفع موانع اجرایی و پیگیری مستمر برای تأمین اعتبار تأکید کرد و افزود: با توجه به نقش حیاتی این پروژه در شبکه حمل‌ونقل جنوب کشور اجرای آن باید با نگاه ملی و همکاری همه‌جانبه پیش رود و امیدواریم تا پایان سال شاهد بهره‌برداری کامل فاز اول و پیشرفت قابل توجه سایر قطعات باشیم.