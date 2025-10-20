هاشمی: دستگاه های خرمشهر برای رونق صنعت خرما هم افزایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر دوشنبه در نشستی با اعضای انجمن خرمای خرمشهر، برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران را مورد بررسی قرار داد.

این آئین ملی قرار است روز ۳۰ مهرماه در ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شود و شامل نمایشگاه محصولات خرما، نشست‌های تخصصی، مسابقات فرهنگی، تقدیر از نخلداران و فعالان صنعت خرما و همچنین بازدید از نخلستان‌های خرمشهر خواهد بود.

هاشمی در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی خرمشهر در تولید خرما اظهار کرد: خرمشهر نه‌تنها مهد نخل و خرماست، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند و فعال‌سازی صنایع تبدیلی، می‌تواند به یکی از قطب‌های صادرات خرما در کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای رونق این صنعت استراتژیک افزود: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی بهتر توانمندی‌های نخلداران، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی منطقه منجر شود.

فرماندار خرمشهر همچنین از تلاش‌های انجمن خرما و فعالان این حوزه تقدیر کرد و خواستار استمرار حمایت‌ها برای ارتقای جایگاه خرمشهر در صنعت خرمای کشور شد.