گرگان- بزرگترین شهابسنگ کشفشده ایران با وزن ۹۶۷ کیلو ۳۰۰ گرم وزن، در گرگان رونمایی شد.
