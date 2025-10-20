  1. استانها
بزرگترین شهاب‌سنگ ایران در گرگان رونمایی شد

گرگان- بزرگ‌ترین شهاب‌سنگ کشف‌شده ایران با وزن ۹۶۷ کیلو ۳۰۰ گرم وزن، در گرگان رونمایی شد.

