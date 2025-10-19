به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود خراسانی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از کشف بزرگ‌ترین شهاب‌سنگ در گرگان خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین‌بار در کشور، نمایشگاه بزرگ‌ترین شهاب‌سنگ کشف‌شده در ایران به میزبانی گرگان برگزار می‌شود. این نمایشگاه با هدف ارتقای آگاهی عمومی و توسعه پژوهش‌های علمی در حوزه نجوم و زمین‌شناسی طراحی شده است.



به گفته وی، این شهاب‌سنگ منحصربه‌فرد از نظر وزن، ساختار و ترکیبات فلزی، جایگاه ویژه‌ای در میان کشفیات جهانی دارد و می‌تواند به منبعی ارزشمند برای مطالعات تخصصی تبدیل شود.

خراسانی افزود: این کشف با پشتوانه سال‌ها تحقیق و آزمایش‌های تخصصی تأیید شده و یکی از رویدادهای مهم علمی کشور به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: این نمایشگاه علمی به مدت سه روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر در گرگان برپا خواهد بود و بازدید برای عموم رایگان است.

کاشف و پژوهشگر شهاب‌سنگ گفت: در این رویداد، علاوه بر نمایش قطعات اصلی شهاب‌سنگ، بخش‌های آموزشی و کارگاه‌های علمی نیز برای دانش‌آموزان، دانشجویان و پژوهشگران پیش‌بینی شده است.



خراسانی در ادامه اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی است تا مردم از نزدیک یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی جهان را ببینند. علاوه بر نمایش مستقیم شهاب‌سنگ، برنامه‌هایی برای معرفی تاریخچه سقوط و کشف آن، آزمایش‌های انجام‌شده و ویژگی‌های علمی و نجومی آن نیز تدارک دیده شده است.



وی تأکید کرد: این شهاب‌سنگ ارزش علمی بالایی دارد و پیشنهادهایی از کشورهای مختلف برای خرید آن ارائه شده، اما تصمیم ما این است که این کشف بزرگ به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت و در خاک وطن به نمایش گذاشته شود. این یک افتخار ملی است.



این رویداد علمی با حضور پژوهشگران، علاقه‌مندان به نجوم، خبرنگاران و مسئولان برگزار خواهد شد و به گفته برگزارکنندگان، می‌تواند زمینه‌ای برای رشد مطالعات تخصصی در این حوزه و ارتقای جایگاه علمی کشور فراهم کند.