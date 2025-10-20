هاشمی: وضعیت نهضت ملی مسکن مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی اظهار کرد: اساس کار این است که اوضاع ما در پروژههای ملی مسکن خوب نیست و این مشکل مختص استان هرمزگان نیست بلکه کل کشور با آن درگیر است.
وی افزود: یکی از دلایل مهم به وجود آمدن این مشکل عدم انجام به موقع مسئولیت بانکها در قبال این پرژه ملی است که تسهیلات را برای تأمین منابع لازم فراهم نمیکنند.
نماینده مردم شرق هرمزگان گفت: مردم با برخوردن به تورمهای موجود دیگر نمیتوانند به سرعت سهم آورده خود را پرداخت کنند و بیان میکنند که قرار بوده که سهم آورده مردم ۲۰۰ میلیون باشد اما اکنون سهم آورده خیلی بیشتر شده که در توان پرداخت متقاضیان نیست.
هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: ما اگر بخواهیم با حمایت پیمانکاران و بانکها و راه و شهرسازی کاری انجام دهیم باید بتوانیم به سرعت این واحدها را به بهره برداری برسانیم.
وی بیان داشت: ما اکنون با یک فاجعه عظیم مسکن ملی بعد از مسکن مهر مواجه هستیم که باید برای حل آن اقدام اساسی انجام شود.
