سرعت نوسازی بافتهای فرسوده در هرمزگان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان هرمزگان با اشاره به مشکل آورده کم برخی افراد برای احداث مسکن مهر، اظهار داشت: ما در ابتدا به مردم قول دادیم که با یک میلیون تومان آنها خانه دار شوند اما در حال حاضر برخی افراد با سه میلیون هم خانه دار نشده اند که باید هرچه سریعتر برای این مشکل چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: با انصراف این افراد مشکلی حل نمی شود چون این افراد پول بیتری ندارند و باید میزان تسهیلات آنها را افزایش داد.

استاندار هرمزگان با اشاره روند کند نوسازی بافتهای فرسوده، عنوان کرد: مسئولیت پرداخت تسهیلات بافتهای فرسوده به بانک سپه واگذار شده که باید این بانک روند پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشد تا سرعت نوسازی بافتهای فرسوده افزایش یابد.

هاشمی به مشکل تعاونی های مسکن مهر اشاره کرد و افزود: باید مشکل تعاونی هایی همچون دوراهی ایسینی که زمینهای آن توسط مردم تصرف شده طی سه ماه آینده با همکاری شهرداری مرتفع شود.

در این جلسه تشکیل کمیته ای برای بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بیشتر برای ساخت مسکن مهر در هرمزگان تصویب شد.