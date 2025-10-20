به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده شامگاه دوشنبه در بازدید از مراکز ترافیک شهری از اجرای ارتقا امنیت اجتماعی و آرامش ترافیک شهر در گرمسار خبر داد و افزود: این طرح به مدت شش روز به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلف وسیله نقلیه توسط راکبان موتورسیکلت انجام گرفته است، افزود: ۱۰۸ موتورسیکلت متخلف در شریان‌های اصلی شهر شناسایی و توقیف شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه ۴۱ خودرو سواری نیز توقیف شد، ابراز داشت: سرعت، انجام حرکات مارپیچ، نبستن کمربند و صحبت با تلفن همراه و پارک دوبل از عمده ترین تخلفات رانندگی بوده است.

آقا زاده با بیان اینکه در مجموع ۱۴۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گرمسار توقیف شدند، تصریح کرد: این طرح با قوت همچنان ادامه دار است.

وی افزود: انجام طرح مذکور و برخورد قاطع پلیس با متخلفان افزایش امنیت اجتماعی و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است.