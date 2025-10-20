به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری، شامگاه دوشنبه، در حاشیه نشست سهساعته با فعالان و سرمایهگذاران این حوزه در محل استانداری تهران اظهار داشت: امروز به همراه استاندار محترم و معاونان وزارتخانه و مدیران استانی از چند هتل و پروژه گردشگری بازدید کردیم و در ادامه جلسهای مفصل و سازنده با سرمایهگذاران بخش خصوصی داشتیم.
وی افزود: گردشگری با سه مفهوم اساسی سر و کار دارد؛ جذابیت، امنیت و زیرساخت. جذابیتهای استان تهران چه در بافت تاریخی و فرهنگی پایتخت و چه در مناطق حاشیهای استان، غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، تهران یکی از امنترین شهرهای ایران زمین است و از منظر امنیتی مشکلی ندارد. اما در بخش زیرساختها با کمبود جدی مواجه هستیم و باید برای رفع آن اقدام فوری صورت گیرد.
وزیر میراثفرهنگی گفت: در حال حاضر تنها ۱۱ هتل پنجستاره در تهران فعال است و در مجموع ۱۴۵ هتل یک تا پنجستاره در استان داریم. این تعداد با توجه به ظرفیت جمعیتی و گردشگری تهران کافی نیست و باید چند برابر شود.
صالحیامیری با اشاره به اجرای چند طرح بزرگ در تهران افزود: در حال حاضر یک پروژه بزرگ زیرساختی در حوزه گردشگری در دست اقدام است. وظیفه ما در وزارتخانه، شناسایی موانع موجود در توسعه زیرساختهاست؛ چه موانع حقوقی، چه مسائل مرتبط با دستگاههای اجرایی و شهرداری، و نیز نیازهای مالی و تسهیلاتی. در همین راستا، پنج مشوق مهم برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری در دولت تصویب شده است.
وی درباره این مشوقها توضیح داد: اولین مشوق مربوط به مجتمعهای ترکیبی است؛ یعنی سرمایهگذاران از این پس میتوانند در قالب یک طرح، چند طبقه تجاری، چند طبقه مسکونی و چند طبقه هتل احداث کنند. این مدل موجب میشود سرمایهگذار از درآمد بخش تجاری برای اداره هتل استفاده کند.
دومین مشوق، معافیت کامل گمرکی (با مأخذ صفر) برای واردات تجهیزات و لوازم هتلی است تا بتوانیم سطح هتلها را با استانداردهای جهانی منطبق کنیم.
سومین مشوق، تخفیف ۸۰ درصدی عوارض شهرداری است؛ بهگونهای که سرمایهگذار تنها ۲۰ درصد باقیمانده را پنج سال پس از بهرهبرداری پرداخت خواهد کرد.
چهارمین مشوق، حذف کامل عوارض تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برای احداث مراکز گردشگری است.
و نهایتاً پنجمین مشوق، تخفیف در هزینه آب و برق مراکز گردشگری است که یکچهارم تعرفه معمول محاسبه میشود و از هتلهای یک تا سهستاره نیز بهطور کلی دریافت نمیشود.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنانش از تفویض گسترده اختیارات دولت به استانداران خبر داد و گفت: اراده ریاست جمهوری و دولت بر تمرکززدایی و تقویت مدیریت استانی است. در چندین جلسه دولت تصمیم گرفته شد حجم زیادی از اختیارات وزارتخانهها به استانداران تفویض شود. تاکنون ۲۷ اختیار از سوی وزارتخانهها واگذار شده و در وزارت میراثفرهنگی نیز بهجز اختیارات حاکمیتی، تمام امور اجرایی به استانداران منتقل شده است. خوشبختانه استاندار تهران از مدیران سختکوش و باتجربه کشور است و دولت آگاهانه برای این مسئولیت انتخابش کرده است.
وی ادامه داد: در همین جلسه از استاندار محترم تقاضا کردم کمیته توسعه زیرساختهای گردشگری استان تهران با ریاست ایشان تشکیل شود، بخشی از منابع تسهیلاتی وزارتخانه که از بانکها و صندوق توسعه ملی گرفتهایم، به استان تهران تخصیص خواهد یافت تا براساس اولویتها هزینه شود.
صالحیامیری ضمن قدردانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل گفت: بانک مرکزی و صندوق توسعه هر یک چهار همت برای توسعه زیرساختهای گردشگری تخصیص دادهاند که در مجموع هشت همت میشود، اما این میزان پاسخگوی نیاز فعلی نیست. هزینههای ساختوساز بسیار افزایش یافته و سرمایهگذاران در شرایط دشواری قرار دارند. در حال حاضر ۱۰۱ پروژه زیرساختی گردشگری شامل هتل و اقامتگاه در تهران در حال ساخت است و تاکنون ۳۵۵ همت سرمایهگذاری انجام شده است.
وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد: با کمکهای بیشتر میتوانیم این پروژهها را فعال و تا پایان دولت به بهرهبرداری برسانیم. افق ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه بتوانیم زمینه جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی را فراهم کنیم. این هدف جز با بسیج امکانات همه استانها محقق نخواهد شد.
وی از استانداران سراسر کشور خواست کمیته توسعه زیرساختهای گردشگری را در استانهای خود فعال کنند و گفت: ما در کنار شما هستیم؛ دولت، بانکها و صندوق توسعه ملی پشتیبان این مسیرند. بخش عمده موانع موجود درونساختاری است و با هماهنگی میان دستگاهها در حوزه آب، برق، گاز، جاده و تسهیلات بانکی قابل حل است.
صالحیامیری در پایان درباره صنایعدستی نیز گفت: در حوزه صنایعدستی سه مسئله اصلی وجود دارد که باید حل شود؛ نخست بیمه هنرمندان، دوم ایجاد خانهها و نمایشگاههای صنایعدستی برای عرضه محصولات، و سوم تسهیل در صادرات این کالاها. برای هر سه مورد برنامهریزی اجرایی صورت گرفته و پیگیریها در حال انجام است.
