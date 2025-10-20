معتمدیان: تهران ۳ هزار اثر تاریخی و ۸۵ پروژه نیمه تمام گردشگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سرمایه گذاران که با حضور سید رضا امیری صالحی در استانداری تهران برگزار شد اظهار کرد: آمادگی داریم از منابع تبصره ۱۵ و سایر برای کاهش نرخ سود به سرمایه گذاران کمک کنیم.

معتمدیان گفت: تهران ۳ هزار اثر تاریخی و ۸۵ پروژه نیمه تمام گردشگری دارد.

استاندار تهران با تأکید بر جایگاه ویژه پایتخت در حوزه گردشگری گفت: تهران دروازه راهبردی کشور با ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و بین‌المللی است که می‌تواند به قطب گردشگری و صنایع‌دستی ایران تبدیل شود.

معتمدیان در ادامه اظهار داشت: تهران تنها پایتخت سیاسی کشور نیست، بلکه مرکز دیپلماسی، فرهنگ و تاریخ ایران است و روزانه از بیش از ۳۰ استان و کشورهای مختلف تردد به آن صورت می‌گیرد، از این‌رو توجه به زیرساخت‌های گردشگری در این استان ضرورتی جدی دارد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۱۴ اثر ثبت‌شده ملی و جاذبه‌های متنوع طبیعی در تهران افزود: تهران جزو معدود پایتخت‌هایی در جهان است که همزمان از جاذبه‌های کوهستانی و کویری برخوردار است و این تنوع اقلیمی فرصتی منحصربه‌فرد برای رونق گردشگری محسوب می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی پایتخت کمبود زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی است، تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های گردشگری نیمه‌تمام باقی مانده و لازم است با تدوین بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها فراهم شود.

معتمدیان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت گردشگری، وزارت ارشاد و شهرداری تهران باید با همکاری یکدیگر ظرفیت‌های مغفول مانده این استان را به مردم و گردشگران معرفی کنند تا از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: استان تهران در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری کشاورزی، درمانی و دفاع مقدس، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه متوازن بهره گرفت.

استاندار تهران در پایان تأکید کرد: گردشگری از پیشران‌های اصلی توسعه استان تهران است و با رفع موانع قانونی و زیست‌محیطی، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد تا پایتخت جمهوری اسلامی ایران در تراز بین‌المللی بدرخشد.