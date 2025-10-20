  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

معتمدیان: تهران ۳ هزار اثر تاریخی و ۸۵ پروژه نیمه تمام گردشگری دارد

معتمدیان: تهران ۳ هزار اثر تاریخی و ۸۵ پروژه نیمه تمام گردشگری دارد

تهران- استاندار تهران با تاکید بر توجه جدی بر جذب گردشگر و توریست در پایتخت گفت: تهران سه هزار اثر تاریخی و ۸۵ پروژه نیمه تمام گردشگری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سرمایه گذاران که با حضور سید رضا امیری صالحی در استانداری تهران برگزار شد اظهار کرد: آمادگی داریم از منابع تبصره ۱۵ و سایر برای کاهش نرخ سود به سرمایه گذاران کمک کنیم.

معتمدیان گفت: تهران ۳ هزار اثر تاریخی و ۸۵ پروژه نیمه تمام گردشگری دارد.

استاندار تهران با تأکید بر جایگاه ویژه پایتخت در حوزه گردشگری گفت: تهران دروازه راهبردی کشور با ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و بین‌المللی است که می‌تواند به قطب گردشگری و صنایع‌دستی ایران تبدیل شود.

معتمدیان در ادامه اظهار داشت: تهران تنها پایتخت سیاسی کشور نیست، بلکه مرکز دیپلماسی، فرهنگ و تاریخ ایران است و روزانه از بیش از ۳۰ استان و کشورهای مختلف تردد به آن صورت می‌گیرد، از این‌رو توجه به زیرساخت‌های گردشگری در این استان ضرورتی جدی دارد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۱۴ اثر ثبت‌شده ملی و جاذبه‌های متنوع طبیعی در تهران افزود: تهران جزو معدود پایتخت‌هایی در جهان است که همزمان از جاذبه‌های کوهستانی و کویری برخوردار است و این تنوع اقلیمی فرصتی منحصربه‌فرد برای رونق گردشگری محسوب می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی پایتخت کمبود زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی است، تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های گردشگری نیمه‌تمام باقی مانده و لازم است با تدوین بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها فراهم شود.

معتمدیان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت گردشگری، وزارت ارشاد و شهرداری تهران باید با همکاری یکدیگر ظرفیت‌های مغفول مانده این استان را به مردم و گردشگران معرفی کنند تا از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: استان تهران در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری کشاورزی، درمانی و دفاع مقدس، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه متوازن بهره گرفت.

استاندار تهران در پایان تأکید کرد: گردشگری از پیشران‌های اصلی توسعه استان تهران است و با رفع موانع قانونی و زیست‌محیطی، حمایت عملی از سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد تا پایتخت جمهوری اسلامی ایران در تراز بین‌المللی بدرخشد.

کد خبر 6628832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها