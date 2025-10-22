خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چندی پیش در نشستی در استانداری تهران، بر لزوم رفع موانع اداری و افزایش زیرساخت‌های گردشگری و صنایع دستی تأکید کردند.

این نشست، که با حضور مسئولان استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد، نشان‌دهنده علاقه روزافزون بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پایتخت است، جایی که ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آن می‌تواند به موتور محرک اقتصادی تبدیل شود. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود فضاهای اقامتی و بروکراسی پیچیده، همچنان مانع پیشرفت هستند.

این نشست بخشی از تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه در حوزه گردشگری و صنایع دستی است، حوزه‌ای که طبق آمار رسمی، در سال گذشته بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب کرده و سومین حوزه کلان سرمایه‌گذاری کشور شده است.

۱۰۱ پروژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری تهران در دست اجرا است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدرضا صالحی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه این نشست اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۱ پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تهران با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵۵ میلیارد تومان در دست اجراست که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بخش است.

وی گفت: این پروژه‌ها شامل هتل‌ها، مجتمع‌های گردشگری و بازارچه‌های صنایع دستی می‌شود، که می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند.

در نشست استانداری تهران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین دغدغه خود را کمبود فضای اقامتی و زیرساخت‌های لازم برای ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی عنوان کردند، یکی از شرکت‌کنندگان، به خبرنگار مهر گفت: تهران با جاذبه‌های تاریخی مانند کاخ گلستان و بازار بزرگ، پتانسیل جذب میلیون‌ها گردشگر را دارد، اما نبود هتل‌های کافی و مراکز خرید مدرن، باعث می‌شود بازدیدکنندگان تنها چند ساعت بمانند و به شهرهای دیگر بروند.

این دیدگاه با گزارش‌های رسمی همخوانی دارد؛ طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، تهران در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۵ درصد از گردشگران خارجی ایران را جذب کرد، در حالی که ظرفیت آن بیش از ۳۰ درصد است.

سرمایه‌گذاران در این نشست همچنین بر نیاز به ایجاد مراکز خرید و بازارچه‌های دائمی تأکید کردند، جایی که صنایع دستی تهران مانند قلم‌زنی و میناکاری عرضه شود، آن‌ها پیشنهاد کردند این بازارچه‌ها با گردشگری تلفیقی شوند، به طوری که بازدیدکنندگان بتوانند مراحل ساخت آثار را ببینند و تجربه‌ای کامل کسب کنند. این ایده می‌تواند اشتغال‌زایی کند؛ بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در شهریور ۱۴۰۴، صنایع دستی تهران بیش از ۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده، اما کمبود بازارهای ثابت، فروش را محدود می‌کند.

سرمایه گذاران خواستار کاهش بروکراسی اداری در ثبت شرکت‌ها

‌‌دغدغه‌های اداری نیز در بین سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی برجسته بود، سرمایه‌گذاران از پیچیدگی‌های ثبت شرکت و محدودیت اختیارات استان‌ها گلایه کردند و خواستار کاهش بروکراسی شدند.

یکی از فعالان اقتصادی در این نشست به خبرنگار مهر گفت: ثبت یک پروژه گردشگری گاهی ماه‌ها طول می‌کشد، در حالی که رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه فرآیندها را در چند هفته انجام می‌دهند.

وی افزود: برای حل این مشکل، پیشنهاد ایجاد اطلس جامع ظرفیت‌ها و بانک اطلاعاتی پروژه‌ها مطرح شد تا سرمایه‌گذاری تسهیل شود.

استاندار تهران، محمدصادق معتمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه این نشست، خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای فعالان گردشگری شد و افزود: باید اولویت پرداخت تسهیلات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد، تا سرمایه‌گذاران تشویق شوند.

پیوند صنایع دستی با گردشگری یکی دیگر از محورها بود، سرمایه‌گذاران پیشنهاد تورهای تخصصی با محوریت بازدید از کارگاه‌های صنایع دستی دادند، همراه با ایجاد بازارچه‌های مرزی و بین‌المللی. آن‌ها بر تسهیل دسترسی به مواد اولیه، ایجاد زنجیره پایدار و صندوق سرمایه‌گذاری ویژه تأکید کردند.

سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در گردشگری

این پیشنهادها با سیاست‌های دولت همخوانی دارد؛ سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح پروژه اقامتی گردشگری در تهران با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی خبر داد و گفت: حمایت همه‌جانبه دولت از فعالان اقتصادی ادامه خواهد یافت.

وی اضافه کرد: گردشگری جایگاه مهمی در توسعه اقتصادی دارد و بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور می‌تواند با توسعه گردشگری مرتفع شود.

این عضو کابینه گفت: تهران به‌عنوان پایتخت کشورمان دارای جاذبه‌های فراوانی است که می‌تواند مقصد گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

توجه به مشاغل خرد و کوچک، به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، از دیگر نکات کلیدی بود. سرمایه‌گذاران خواستار توسعه مراکز تخصصی نمایش آثار، بهبود بسته‌بندی و برندینگ، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و راه‌اندازی پلتفرم‌های آنلاین شدند.

این اقدامات می‌تواند معیشت هنرمندان را تقویت کند؛ طبق گزارش خبرگزاری مهر در مرداد ۱۴۰۴، صنایع دستی تهران سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، اما تنها ۲۰ درصد آن به زنان سرپرست خانوار می‌رسد. یکی از سرمایه‌گذاران در نشست در همن خصوص به خبرنگار مهر گفت: با تمرکز بر زنان، می‌توانیم عدالت اجتماعی را نیز پیش ببریم.

باید موانع سرمایه گذاری در بخش گردشگری تهران رفع شود

در نهایت، سرمایه‌گذاران از مسئولان خواستند حمایت بیشتری کنند و فعالان این حوزه را تکریم نمایند. آن‌ها گلایه کردند که برخی پروژه‌های بر زمین مانده هنوز به نتیجه نرسیده و بر تعیین سیاست‌های جدید گردشگری با روش‌های هایتک (مانند اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی برای تورهای تاریخی) تأکید کردند.

این پیشنهادها می‌تواند تهران را به قطب گردشگری و صنایع دستی تبدیل کند. استاندار تهران در همین خصوص به خبرنگار مهر گفت: معتقدیم باید رویکردی نو در مسیر احیای هویت گردشگری داشته باشیم.

معتمدیان اضافه کرد: باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در تهران را رفع کنیم.

این نشست نشان‌دهنده پتانسیل بالای تهران برای رشد اقتصادی از طریق گردشگری و صنایع دستی است. با وجود چالش‌هایی مانند تورم و تحریم‌ها، جذب سرمایه خصوصی می‌تواند اشتغال ایجاد کند و درآمد ارزی افزایش دهد. اما موفقیت نیازمند هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی است.

کارشناسان معتقدند اگر این پیشنهادها اجرا شود، تهران می‌تواند سالانه میلیون‌ها گردشگر بیشتر جذب کند و صنایع دستی‌اش را به بازارهای جهانی برساند. آینده این حوزه، با حمایت‌های مستمر، روشن به نظر می‌رسد.