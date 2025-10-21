اطلاعیه خاموشی برق در برخی مناطق بویراحمد و گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و بویراحمد در روز سه شنبه ۲۹ مهر خبر داد.

گچساران

شهرک جهاد-بخشی از شهرک هدایت از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰

بویراحمد

کمربندی-سنگ شکن‌ها-جاده نقاره خانه-علی آباد-کریم آباد-امیرکبیرها-چنارستان‌ها-موردرازها-تنگ کناره-پمپاژ آب-دشت روم - کوشک-سپیدار - جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۱۰

سپیدار-جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ساعت ۱۵:۱۰

روستای کوه سرخ تنگ تامرادی از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۶:۱۰