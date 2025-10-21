  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۳۸

اطلاعیه خاموشی برق در برخی مناطق بویراحمد و گچساران

اطلاعیه خاموشی برق در برخی مناطق بویراحمد و گچساران

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از اعمال خاموشی های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان های بویراحمد و گچساران در روز سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و بویراحمد در روز سه شنبه ۲۹ مهر خبر داد.

گچساران

شهرک جهاد-بخشی از شهرک هدایت از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰

بویراحمد

کمربندی-سنگ شکن‌ها-جاده نقاره خانه-علی آباد-کریم آباد-امیرکبیرها-چنارستان‌ها-موردرازها-تنگ کناره-پمپاژ آب-دشت روم - کوشک-سپیدار - جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۱۰

سپیدار-جلیل - بابکان از ساعت ۱۳:۱۰ تا ساعت ۱۵:۱۰

روستای کوه سرخ تنگ تامرادی از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۶:۱۰

کد خبر 6629059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها