اطلاعیه خاموشی برق در برخی مناطق کهگیلویه، گچساران و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از اعمال خاموشی های برق به علت اصلاح شبکه در شهرستان های کهگیلویه، گچساران و بویراحمد در روز یکشنبه خبر داد.

به اطلاع مردم شریف شهرستان کهگیلویه، گچساران وبویراحمد می رساند فردا یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به منظور اصلاح شبکه و انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در مناطق زیر خاموشی اعمال می‌شود.

کهگیلویه

کارخانه یخ، تالار پارسیان، پمپ بنزین فتاحی، قلعه دختر ، پتروشیمی، کلاچو، کوه سیاه، کلات دشمن زیاری از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰ صبح

مسکن ملی، گلزار ، مسکن مهر از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۲:۱۰ صبح

گچساران

سعادت اباد، سد کوثر ، چهار بیشه، کوه پهن از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۳:۱۰

بویراحمد

چنارستانها، پل زردک، چم خانی، طرح ماهیها از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۴:۱۰