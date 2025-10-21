ابلاغ طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در حوزه بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، رامین رحیم‌نیا اظهار داشت: با توجه به ابلاغ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط وزیر بهداشت در مرداد ۱۴۰۴، منابع مالی لازم پس از پیگیری‌های مستمر معاونت توسعه مدیریت و منابع و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین و ابلاغ شده است.

وی افزود: اجرای این طرح گامی مهم در جهت عدالت در پرداخت، ارتقای انگیزه و رضایتمندی کارکنان حوزه بهداشت و افزایش بهره‌وری نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. از این رو انتظار می‌رود معاونین توسعه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با هماهنگی معاونین بهداشت، ضمن آمادگی کامل برای اجرای طرح، گزارش عملکرد خود را به مرکز بودجه و پایش عملکرد ارسال کنند.

رحیم‌نیا با اشاره به رویکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و تمرکز بر سرمایه انسانی، گفت: اصالت دادن به نیروی انسانی و توجه به معیشت کارکنان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت بهداشت است و اجرای طرح‌های مبتنی بر عملکرد، زمینه‌ساز تحقق این سیاست و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی در سراسر کشور خواهد بود