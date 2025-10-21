به گزارش خبرنگار مهر، در جهت تحقق اهداف حوزه جوانان و کمک به تسهیل ازدواج، تأمین نیازهای اولیه زندگی و ایجاد امید و نشاط اجتماعی، صبح سهشنبه نشست مشترکی میان سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری و معاون اجرایی بانک، برگزار شد.
زهرا علیبابایی سرپرست معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: این نشست با هدف تقویت همکاریهای بیندستگاهی برای حمایت از جوانان استان برگزار شد.
وی افزود: بر اساس قرارداد همکاری منعقدشده میان اداره کل ورزش و جوانان استان و مدیریت امور شعب بانک تجارت استان، زوجهای جوان میتوانند بدون نیاز به میانگین معدل حساب، از تسهیلات ویژه ازدواج و تأمین جهیزیه، بهرهمند شوند.
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این طرح در راستای حمایت مالی از زوجهای جوان، کمک به آغاز زندگی مشترک و افزایش نرخ ازدواج در استان اجرایی میشود.
به گفته علیبابایی، این همکاری گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی جوانان و تحکیم بنیان خانواده به شمار میرود در صورت توافق با بانک تجارت، در آینده نزدیک، زمینه ارائه تسهیلات مشابه در سایر حوزههای اشتغالزایی جوانان نیز فراهم شود.
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به بانک تجارت شعبه مرکزی شهرکرد و یا معاونت امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.
