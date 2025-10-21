  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

نصب ۹ هزار تابلو برای ارتقای ایمنی جاده‌های سمنان

سمنان- رئیس اداره ایمنی اداره کل راهداری استان سمنان از نصب ۹ هزار تابلو در جاده‌های این استان طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و هدف از این اقدام را ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح سه شنبه در بازدید راه‌های مواصلاتی سمنان با بیان اینکه نصب تابلو از رسالت‌های این اداره کل است، بیان داشت: هدف از این اقدام ارتقا ایمنی کاربران جاده‌ای است.

وی با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۹ هزار انواع تابلو در محورهای مواصلاتی استان سمنان نصب شدند، افزود: این تعداد شامل تابلوهای انتظامی و تجهیزات ایمنی است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد سه هزار مورد تابلوی ایمنی را در بر دارد، ابراز داشت: شش هزار مورد دیگر شامل تجهیزات ایمنی می‌شود.

نظری با بیان اینکه این اقدام با اولویت دهی نقاط حادثه خیز در استان انجام گرفت، تصریح کرد: رویکرد آن کاهش سوانح و تلفات جاده‌ای در استان سمنان است.

وی با بیان اینکه محورها مستقیم طی عملیات مختلف نظارت و پایش می‌شود، افزود: هدف از این اقدامات بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش ایمنی کاربران است.

