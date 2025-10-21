به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نظری صبح سه شنبه در بازدید راههای مواصلاتی سمنان با بیان اینکه نصب تابلو از رسالتهای این اداره کل است، بیان داشت: هدف از این اقدام ارتقا ایمنی کاربران جادهای است.
وی با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۹ هزار انواع تابلو در محورهای مواصلاتی استان سمنان نصب شدند، افزود: این تعداد شامل تابلوهای انتظامی و تجهیزات ایمنی است.
رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان با بیان اینکه از این تعداد سه هزار مورد تابلوی ایمنی را در بر دارد، ابراز داشت: شش هزار مورد دیگر شامل تجهیزات ایمنی میشود.
نظری با بیان اینکه این اقدام با اولویت دهی نقاط حادثه خیز در استان انجام گرفت، تصریح کرد: رویکرد آن کاهش سوانح و تلفات جادهای در استان سمنان است.
وی با بیان اینکه محورها مستقیم طی عملیات مختلف نظارت و پایش میشود، افزود: هدف از این اقدامات بهبود زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی کاربران است.
نظر شما