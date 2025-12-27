  1. استانها
  2. سمنان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

نصب ۷۵۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در جاده‌های سمنان برای افزایش ایمنی

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از نصب ۷۵۰مترمربع تابلو اطلاعاتی در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد در جاده‌ها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از نصب ۷۵۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی چند منظوره در جاده‌ها خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با رویکرد ارائه هشدار و ایمنی لازم برای کاربران جاده‌ای استان سمنان انجام گرفته است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح یعنی نصب تابلوهای اطلاعاتی محورهای مواصلاتی استان سمنان اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با تاکید بر اینکه تابلوها می‌تواند به هدایت درست رانندگان کمک کند، ابراز داشت: این اقدام کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی را به همراه دارد.

قدمی با اشاره به اینکه رانندگان با کمک این تابلوها می‌توانند درک بهتری از مسیر داشته باشند، تصریح کرد: قطعاً این قبیل طرح‌ها برای حفظ جان کاربران جاده‌ای در دستور کار خواهد بود.

وی تأمین ایمنی راه‌ها را از اولویت این اداره کل دانست و افزود: اجرای مستمر رفع نقاط حادثه خیر و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای در دست اقدام است.

