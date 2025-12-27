به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از نصب ۷۵۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی چند منظوره در جادهها خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با رویکرد ارائه هشدار و ایمنی لازم برای کاربران جادهای استان سمنان انجام گرفته است.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح یعنی نصب تابلوهای اطلاعاتی محورهای مواصلاتی استان سمنان اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان با تاکید بر اینکه تابلوها میتواند به هدایت درست رانندگان کمک کند، ابراز داشت: این اقدام کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی را به همراه دارد.
قدمی با اشاره به اینکه رانندگان با کمک این تابلوها میتوانند درک بهتری از مسیر داشته باشند، تصریح کرد: قطعاً این قبیل طرحها برای حفظ جان کاربران جادهای در دستور کار خواهد بود.
وی تأمین ایمنی راهها را از اولویت این اداره کل دانست و افزود: اجرای مستمر رفع نقاط حادثه خیر و افزایش ایمنی کاربران جادهای در دست اقدام است.
