به گزارش خبرنگار مهر، امید اسماعیلی ظهر یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی مهدی‌شهر از اتمام عملیات راهداری محوری در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این اقدامات ارتقا ایمن سازی مسیرها است.

وی با بیان اینکه می کوشیم تا تردد مردم در محورهای مواصلاتی شهرستان تسهیل شود، افزود: توسعه این زیرساخت ها قطعاً پیشرفت شهرستان را به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مهدی‌شهر با بیان اینکه بهسازی و شانه سازی ۲۰ کیلومتر محورهای شهرستان انجام شد، ابراز داشت: این اقدامات باعث افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای می شود.

اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: نصب ۸۰ تابلو و علائم ایمنی، لکه گیری و آسفالت سه کیلومتر محور شهمیرزاد به فولاد محله دیگر اقدامات موثر در حوزه راهداری مهدیشهر بوده است.

وی افزود: در صورت تخصیص به موقع منابع برای پایان رساندن پروژه های عمرانی نیمه تمام و عملیات اجرایی طرح های جدید و ارتقا ایمن سازی مسیرها تلاش می شود تا طبق برنامه ریزی به سرانجام برسد.