ارتقای ایمنی جاده‌های مهدیشهر با اجرای عملیات راهداری

مهدیشهر- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهدیشهر از انجام عملیات راهداری محوری در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین ایمنی هرچه بیشتر کاربران جاده‌ای انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید اسماعیلی ظهر یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی مهدی‌شهر از اتمام عملیات راهداری محوری در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این اقدامات ارتقا ایمن سازی مسیرها است.

وی با بیان اینکه می کوشیم تا تردد مردم در محورهای مواصلاتی شهرستان تسهیل شود، افزود: توسعه این زیرساخت ها قطعاً پیشرفت شهرستان را به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مهدی‌شهر با بیان اینکه بهسازی و شانه سازی ۲۰ کیلومتر محورهای شهرستان انجام شد، ابراز داشت: این اقدامات باعث افزایش سطح ایمنی کاربران جاده ای می شود.

اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: نصب ۸۰ تابلو و علائم ایمنی، لکه گیری و آسفالت سه کیلومتر محور شهمیرزاد به فولاد محله دیگر اقدامات موثر در حوزه راهداری مهدیشهر بوده است.

وی افزود: در صورت تخصیص به موقع منابع برای پایان رساندن پروژه های عمرانی نیمه تمام و عملیات اجرایی طرح های جدید و ارتقا ایمن سازی مسیرها تلاش می شود تا طبق برنامه ریزی به سرانجام برسد.

