به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرد علیوند در سخنانی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های خورشیدی، اظهار داشت: لرستان با برخورداری از شرایط اقلیمی و تابش مناسب خورشید، پتانسیل بالایی برای تولید انرژی پاک از منابع خورشیدی دارد. اما موانع موجود در تأمین اراضی مناسب و مسائل قانونی در تخصیص زمین‌ها به این پروژه‌ها، همچنان از جمله چالش‌های اصلی در مسیر توسعه این صنعت است.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، افزود: برای بهره‌برداری حداکثری از این منابع لازم است که دستگاه‌های مختلف از جمله اداره کل منابع طبیعی، سازمان محیط‌زیست، شرکت توزیع برق و کمیته امداد امام خمینی (ره) در کنار هم قرار گیرند و مشکلات موجود در حوزه تخصیص زمین‌ها و مجوزهای زیست‌محیطی را حل کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: واگذاری زمین‌ها برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در اراضی کشاورزی کم‌بهره در جهت تحقق شعار سال به‌سرعت انجام می‌شود، به همین منظور تاکنون ۷۰ هکتار زمین برای تولید انرژی پاک در استان اختصاص یافت.