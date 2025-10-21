به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی دستگاه‌های حاکمیتی و مجموعه‌های قرآنی درباره نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن کریم، و حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان در مجتمع شهدای هفتم ایر سرچشمه برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان قرآنی سازمان‌ها و نهادهای مختلف گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های خود در راستای ترویج این نهضت ارائه کردند.

حجت‌الاسلام قاسمیان در این نشست اظهار داشت: مردم علاقه‌مند به قرآن هستند، اما متأسفانه محتوای کافی به آنان ارائه نمی‌شود. یک‌نظرسنجی اخیراً نشان داد مردم به دنبال بیان مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره هستند و اقبال گسترده به برنامه «محفل» که ۴۰ درصد بینندگان تلویزیونی را به خود اختصاص داده، گواهی بر این علاقه است.

قاسمیان همچنین تأکید کرد: رهبر انقلاب به‌ویژه به بحث‌های گفتمانی و چهارچوب‌بندی ذهنی در حوزه قرآن اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و پیگیری‌های ایشان در این زمینه بیش از هر شخصیت دیگری است. اگر قرار است سخنان رهبر انقلاب درباره قرآن در عمل تحقق یابد، پیگیری نهضت «زندگی با آیه‌ها» تنها راه مؤثر برای این هدف است.

فصل سوم زندگی با آیه‌ها در سه ماه رجب، شعبان و رمضان

حجت‌الاسلام تقی‌زاده نیز در ادامه سخنان خود، به گام سوم این نهضت با عنوان «فصل بندگی» اشاره کرد و گفت: دغدغه ما این است که پس از چند سال، پیام خداوند درباره مسائل اساسی زندگی به گوش ۵۰ میلیون نفر برسد. هدف این است که افراد حداقل ۲۰۰ آیه قرآن را حفظ کنند و در ذهنیت ۳۰ میلیون نفر تغییر ایجاد شود.

تقی‌زاده یادآور شد که در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر در مسیر حفظ آیات قرآن قرار گرفته‌اند و هدف کلان‌تر، تربیت «سفیران آیه‌ها» است. وی همچنین اعلام کرد: هدف این است پایگاه‌های مستمر «زندگی با آیه‌ها» را در سراسر کشور شکل دهند و تا سقف ۱۰۰ هزار پایگاه پیش بروند. همچنین، هزار حلقه قرآنی شناسایی و با حمایت‌های لازم، در مسیر تحقق این نهضت فعال شوند.

وی درباره فرآیند انتخاب آیات محوری نیز توضیح داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، با در نظر گرفتن مختصات روز و با مشارکت طیف‌های مختلف علمای برجسته و صاحب‌نظران، از جمله آقای عابدینی، ۳۰ آیه کلیدی انتخاب شده است که حول شش مفهوم اصلی چارچوب‌بندی شده‌اند. گزاره اول این مجموعه این است که «قرآن کتاب زندگی و مایه آرامش است».

تقی‌زاده گفت: قرار است این گزاره‌ها با فراوری‌های جذاب و متناسب با دغدغه‌های واقعی مخاطبان، به‌صورت گسترده‌ای منتشر شوند. علاوه بر کتاب اصلی، محصولات متنوعی از جمله زندگینامه شهدا به‌عنوان مصادیق عملی «زندگی با آیه‌ها» تولید شده است. دفتر برنامه‌ریزی با عنوان پلنر نیز برای نوجوانان تولید می‌شود.

وی افزود: زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این برنامه‌ها در اپلیکیشن اختصاصی «زندگی با آیه‌ها» فراهم شده و داده‌های بیش از ۱۲ میلیون نفر در این پلتفرم ثبت شده است. قرار است از ماه رجب، محتوای اعتکاف امسال حول محور «انس با قرآن» و حفظ پنج آیه باشد که همسو با سنت‌های اعتکافی است. همچنین، در مناسبت مبعث، فعالان جبهه فرهنگی در اجرای برنامه‌ها مشارکت خواهند کرد و در نیمه شعبان نیز با تمرکز بر آیات مهدوی، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله «محفل نوجوان» در تلویزیون پخش خواهد شد.